Vienne : pourquoi certains habitants trient leurs déchets et d'autres pas? Une chercheuse de Poitiers répond

Dans la Vienne, le bilan du tri est positif : "le tri des emballages est plutôt bien appliqué" assure Émilie Guichard. Doctorante en psychologie des comportements, elle aide le Grand Poitiers a mettre en place le tri des restes alimentaires pour janvier 2024 .

Pourquoi certains trient et d'autres pas?

Une étude menée dans le département indique que deux facteurs rentrent en compte pour bien trier ses poubelles explique Émilie Guichard : le "principe moral" (savoir que ça a des effets négatifs de ne pas le faire), et avoir l'espace pour mettre une poubelle de tri directement dans sa cuisine (là où se créent les déchets). Il faut que ce soit simple et pratique.

Pourquoi le tri dans la rue, à Niort, fonctionne mal?

Dominique Six, adjoint à la mairie de Niort en charge de la propreté, dresse un constat, deux mois après la mise en place de poubelles de tri dans la rue. "On avait déjà quelques corbeilles de tri et ça ne se passait pas bien. Aujourd'hui, on en a confirmation." Parce que dans l'espace public, c'est très compliqué, détaille Émilie Guichard. "Il suffit que deux ou trois personnes fassent une erreur pour qu'il y ai un refus de tri, il faut une excellence dans la pratique pour que ça marche."

A Poitiers, ça fait cinq mois que le ramassage des poubelles a changé de rythme mais tout le monde n'a pas pris le pli.

"Cinq mois, c'est encore récent" sourit la chercheuse poitevine, qui travaille auprès du Grand Poitiers pour mettre en place des solutions de tri des restes alimentaires pour janvier 2024. Le nouveau rythme de ramassage "est le résultat d'une consultation qui a eu lieu en mai 2021" où les habitants ont exprimé quels jours convenaient le mieux. Les dates choisies "concernait la majorité des personnes, mais pas la totalité, donc il y a encore des personnes qui doivent s'habituer à ce nouveau rythme."

Lusignan et Saint-Julien l'Ars ont mis en place le tri des restes alimentaires, pour quel effet?

"Le tri des restes alimentaires permet de diminuer le poids des ordures ménagères qui sont ensuite incinérées ou enfouies" constate Émilie Guichard. "Ca a déjà été mis en place sur la moitié du territoire du Grand Poitiers."

