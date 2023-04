Vienne : sortir de la prostitution, un parcours de combattante

"C'est trop difficile, parce que tu ne travailles pas, tu attends une place" : Cette nigériane, que nous appellerons Sonia, est arrivée dans la Vienne en 2019, après avoir été près de deux ans la victime d'un réseau de proxénétisme en Italie. Aujourd'hui elle n'a plus de titre de séjour, et en situation irrégulière, impossible pour elle de travailler et d'assurer un avenir pour son fils, né au CHU de Poitiers. Cela fait plus d'un an qu'elle attend que son dossier passe en commission à la préfecture, pour espérer intégrer le parcours de sortie de la prostitution.

"C'est compliqué, parce que si ton enfant veut quelque chose, tu ne peux pas l'acheter. Parce que tu n'as pas l'argent"

Actuellement hébergée chez une amie, Sonia bénéficie d'une aide pour son fils, d'un montant de 250 euros. Pas suffisant pour vivre sereinement, ou pouvoir envoyer de l'argent à sa famille restée au Nigéria : "Des fois mon papa me dit qu'il veut quelque chose, parce qu'il est vraiment malade. Mais je peux rien faire, même pas envoyer 10 ou 5 euros, parce que je n'ai rien". Cette aide lui permet d'acheter des produits de première nécessité, pour se nourrir et acheter des couches pour son fils de 4 ans. "C'est compliqué, parce que si ton enfant veut quelque chose, tu ne peux pas l'acheter. Tu ne peux pas, parce que tu n'as pas l'argent".

Une précarité ajoutée à des souffrances psychologiques

Si Sonia est désormais sortie de la prostitution, il lui reste néanmoins des séquelles auxquelles viennent s'ajouter l'incertitude de son avenir. Elle est d'ailleurs sur liste d'attente pour commencer une thérapie, après avoir été sujette aux crises d'angoisse, et avoir été obligée de consommer de l'alcool pour s'endormir. L'idée de retourner au Nigéria ? "J'ai peur. J'ai peur parce que les dames qui m'ont amenée à faire de la prostitution vont me créer des problèmes". Malgré le fait qu'elle soit loin de sa famille, Sonia a trouvé des personnes sur qui compter à Poitiers. Une cousine, des associations, sur qui elle s'est appuyée pour garder espoir.

Une commission annuelle d'attribution du parcours de sortie

Parce que ce qui la fait tenir, c'est l'idée d'entrer dans le parcours de sortie de la prostitution. Instauré par la loi de 2016 qui reconnaît depuis les victimes du système prostitutionnel, le parcours de sortie est délivré par les préfectures. Ce parcours offre l'accès à un logement, un accompagnement vers l'insertion professionnelle, une petite aide financière, et une autorisation provisoire de séjour. Dans la Vienne, la commission d'attribution du parcours de sortie se tient une fois par an. Contactée, la préfecture précise : "les commissions se programment en fonction de la complétude des dossiers présentés par l'association agréée (CIDFF), en regroupant les demandes".

Sonia aime cuisiner chez elle, et voudrait continuer dans cette voie en intégrant une formation pour ensuite travailler dans un restaurant : "je vais devenir cheffe" dit-elle en rigolant. "Au Nigéria, je ne suis pas allée à l'école. Mais je veux ça pour mon enfant, l'école, l'Université pour qu'il devienne une grande personne". Elle l'a appris récemment : son dossier passera en commission au début du mois de mai 2023, avec celui de quatre autres femmes. Dans la Vienne 17 femmes ont bénéficié du parcours de sortie de la prostitution depuis son implantation dans le département, en 2017. Selon la préfecture, 22 dossiers de femmes ont été présentés à la commission.