Poitiers, France

"Je ne veux plus jamais me prostituer", répète Cynthia. "Ce n’est pas ce que j’avais prévu de faire de ma vie", renchérit Florence. Les deux femmes se sont choisi des pseudonymes ,pour ne pas être reconnues.

Depuis l’été, elles sont hébergées par une famille, dans une commune du département de la Vienne. Florence bénéficie du parcours de sortie de la prostitution prévu par la loi sur la prostitution d'avril 2016 depuis le mois d’octobre 2017. C'est la seule femme de toute la région Nouvelle-Aquitaine à en faire partie pour l'instant. Cynthia présentera son dossier à la prochaine _"sélection"_.

Victimes de "mamas" nigérianes

Les deux jeunes femmes ont passé plusieurs années sur les trottoirs de Poitiers, victimes des réseaux de prostitution nigérian. Florence raconte comment, plusieurs années auparavant, avant d’avoir une vingtaine d’années, alors qu’elle vit au Nigéria dans une grande pauvreté, sa mère tombe malade.

Une connaissance lui propose de gagner de l’argent en voyageant. Ne voyant aucune autre solution, Florence fait confiance, et puis c’est trop tard, impossible de faire demi-tour. La "mama" dit avoir investi en elle et la menace. "Elle dit que je vais mourir si je ne paie pas. Ils vont embêter ma famille, surtout ma fille."

Florence voyage en car jusqu’en Libye, traverse la Méditerranée à bord d’un bateau, comme des centaines de migrants. Elle est secourue par un autre bateau, après plusieurs heures de dérive dans la mer. Elle arrive en Italie, puis, après plusieurs étapes, à Poitiers. Pendant tout ce trajet, elle ne sait pas ce qu’elle vient faire en France.

Forcées à se prostituer à Poitiers

Finalement, "je demande [à la « mama »] ce que je vais faire. Elle me dit que le seul travail ici, c’est la prostitution. Elle ne m’en avait jamais parlé", condamne Florence.

Cynthia l’apprend de la même façon. "Un jour, la "mama" me demande de me préparer, on va dans la rue, raconte-t-elle. Quand mon premier client a jouit, j’ai vu qu’il saignait. J’ai dit que je ne voulais plus faire ça. On m’a frappée. Je me suis évanouie. Je ne sais pas ce qui m’est arrivé." Cynthia passe une semaine à l’hôpital. A son retour, elle est de nouveau poussée sur le trottoir.

Victime d’un réseau similaire, Cynthia aurait aussi été "vendue" dans un trafic d’humain en Libye, selon sa logeuse. A son arrivée à Poitiers, elle a dû payer 2.500 euros pour l’endroit sur lequel elle devait se prostituer.

Tout pour ne pas se prostituer

Florence fait tout pour ne pas se prostituer : "Parfois, quand j’ai froid, je me cache. Et même quand je suis sur le trottoir, je ne me prostitue pas. Je reste dans le froid." Mais la jeune femme doit ramener de l’argent à sa "mama", pour pouvoir se nourrir et pour ne pas se faire battre. "Si je ne ramène pas d’argent, elle me frappe, elle menace d’appeler ma famille."

Pendant toute cette période, les deux femmes n’ont pas de papier d’identité en règles en France. Un jour, raconte Cynthia, après avoir demandé de l’aide aux autorités pour faire autre chose, elle reçoit une lettre d’expulsion du territoire français. Quelques temps plus tard, elle est mise à la porte de son logement, elle refuse de se prostituer. "Je pleurais. Je ne savais pas ce que j’allais pouvoir faire, comment j’allais construire une nouvelle vie. J’ai commencé à dormir dans une laverie. Je prenais une couverture pour me couvrir."

Sorties de la prostitution

A l’été 2017, Florence cesse de craindre les menaces. Elle contacte l’association des Amis des femmes de la libération et est rapidement prise en charge. Elle est hébergée dans une famille, en Vienne, depuis le mois d’août. Quelques semaines plus tard, en octobre, Cynthia suit le même chemin. Les deux femmes se rencontrent dans leur nouveau logement.

L’association a pu constituer le dossier de Florence à temps pour l’inscrire à la première "sélection" du parcours de sortie de la prostitution. Quelques semaines plus tard, elle n’a toujours pas reçu les aides prévues par le programme : 330 euros d’indemnités mensuelles, une aide au logement, des cours de français, un accès à la formation professionnelle, et un titre de séjour de six mois.

Les deux jeunes femmes disent maintenant vouloir vivre une vie normale : apprendre la français, trouver un travail. Elles aimeraient être coiffeuses mais feront tout ce qu’on leur propose. Florence voudrait aussi récupérer sa fille, toujours au Nigéria. "Je veux qu’elle soit à mes côtés. Elle me manque."