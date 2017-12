Fontaine-le-Comte, France

"Bonne appétit !", lance Delphine Bouderaoui, en posant les assiettes devant ses convives : une vingtaine de personnes, toutes bénéficiaires des Restos du cœur. La restauratrice et son mari, Halim, en cuisine, ont voulu faire un geste avant les fêtes de fin d’année.

Un couscous de Noël

Une playlist musicale spéciale Noël accompagne le déjeuner des convives, ce mercredi 13 décembre. Des hommes seuls, des couples, des mères de famille avec leurs enfants, assis autour d’une grande tablée. "C’est l’occasion de rencontrer des personnes", confie Sophie.

Elle n’a pas d’emploi depuis six ans, vit avec le revenu minimum et ne va jamais au restaurant. "Je n’ai pas beaucoup d’activité, pour des raisons financières, tout simplement. Donc là c’est vraiment pour me sortir un petit peu de mon quotidien."

Une première dans la Vienne

"J’ai des revenus modestes et je suis parent seul avec mes trois filles, donc ce n’est pas toujours facile, raconte Jessica. Ça fait cinq ans que je suis aux Restos du cœur et c’est la première année qu’on nous invite comme ça à Noël, profiter un peu d’un restaurant. En général, on nous donne des cadeaux pour les enfants."

Sa fille, Tracy, est très contente, alléchée par le menu - un couscous de Noël - "parce que je mange et moi je suis gourmande", même si elle aime aussi les jouets.

"Pour nous c’est une grande première et on est content d’y participer, se félicite Serge Pain des Restos du cœur, d’apporter un plus à tous ces bénéficiaires qui ont toujours besoin qu’on s’occupe d’eux." D’ailleurs, l’association se diversifier depuis quelques mois, et a ajouté l’aide sociale à ses compétences, en plus de l’alimentation.

Une bonne action avant les fêtes

Serge Pain a été contacté par le couple Bouderaoui une quinzaine de jours auparavant et a rapidement recherché une vingtaine de bénéficiaires. "En cette période de fête, explique Delphine Bouderaoui, on a voulu porter un petit peu d’aide à ses familles qui en ont besoin, leur apporter un petit peu de joie, un petit peu de soleil."

L’occasion aussi de se faire connaître pour cette cafétéria ouverte depuis sept mois, à côté du cinéma de Fontaine-le-Comte. Les Restos du cœur, quant à eux, aimeraient que d’autres propositions de ce genre leur soient faites.