Tout part d'une promotion des magasins Intermarché. Une promotion semblable à celle pour le Nutella, mais cette fois-ci avec des couches de la marque Pampers. Une ristourne de 70% avec un paquet de 80 couches à 7 euros contre 23 euros en temps normal.

Quelques jours plus tard, l'annonce se retrouve sur Facebook mais depuis le prix a grimpé, le paquet passe à 15 euros, la vendeuse propose 40 euros les trois lots soit plus de 240 couches. Et les réactions ne se sont pas faites attendre.

Quelle honte !

Une quarantaine de commentaires sont apparus sous la publication en quelques jours. "Quelle honte !" peut-on lire ou encore "on prend les gens pour des pigeons" Et la raison invoquée par la vendeuse semble peu convaincre : "ma fille ne les supporte pas"a-t-elle indiqué. "Comment pouvez-vous le savoir, les paquets ne sont même pas ouverts" lui répond une internaute.

Des couches difficiles à trouver en magasin

D'autres ont mis en avant la difficulté depuis la promotion à trouver des couches :"moi j'en ai plein mais je ne les revends pas, car il est trop difficile d'en trouver" explique une maman. Une autre renchérit :" Nous on a dû aller à Airvault pour en trouver alors que nous sommes de Migné-Auxances et on ne va pas les revendre."

En quelques heures, près de 40 commentaires ont abondé sur la publication. © Radio France - Capture d'écran

Face aux nombreux messages, l'administratrice a désactivé les commentaires de la publication. Impossible donc de laisser un message. La vendeuse elle n'a pas répondu à nos sollicitations.