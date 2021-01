Une trentaine soignants mobilisés contre une réduction des effectifs en SSR au CHU de Poitiers

A Poitiers, nouvelle réunion de négociation ce jeudi 14 janvier à 16 heures entre la coordination nationale infirmière et la Direction du CHU de Poitiers. Ce mercredi 13 janvier, une trentaine de soignants se sont mobilisés contre le plan de transfert de 35 lits depuis le site de Lusignan vers le pavillon Maillol, le pôle de gériatrie de la Milétrie au CHU de Poitiers. Un plan qui comprend une réduction d'effectifs.

On ne souhaite pas que tout cela devienne un mouroir - Sandrine Bouichou

Un projet qui pénalisera les patients selon Sandrine Bouichou, vide présidente du syndicat de la coordination nationale infirmière du CHU de Poitiers. "Ils enlèvent du personnel au chevet du patient alors que nous sommes sur une population en gériatrie, donc qui a de grands besoins. On sait tous que si nous n'avons pas de présence humaine auprès de ces patients, leur prise de soin ne se fera plus en sécurité. Nous ferons du travail à la chaîne, il n'y aura plus de temps possible pour être vraiment auprès des patients. On ne souhaite pas que tout cela devienne un mouroir. On a besoin de garder un service public de qualité", selon elle.