Vierge de la Flotte-en-Ré : près de 350 personnes défendent la tradition et l'Histoire de France

Militants du parti Reconquête, de Génération Z et catholiques se sont venus défendre la statue de la Vierge de la Flotte en ré qui doit être déplacée

A genoux devant la statue de la Vierge de la Flotte-en-Ré, les premiers manifestants, une cinquantaine, sont arrivés bien avant l'heure, pour un premier rassemblement religieux. Ils récitent le chapelet à haute voix, une litanie qui se termine par ces mots : "prions pour la paix, et dans le calme pour qu'une solution soit trouvée sans provoquer le déplacement de cette statue".

Le 13 janvier, la Cour d'Administrative d'Appel de Bordeaux, a confirmé la décision du tribunal Administratif de Poitiers qui ordonne le déplacement de la statue dans un délai de 6 mois. "La cour estime que "la statue se trouve sur un « emplacement public » au sens des dispositions de l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’État dès lors que le terrain d’implantation de l’édifice relève du domaine de la commune, qui en est propriétaire indivise". L'association la Libre Pensée a initié la procédure en 2020 au moment où une copie de la statue qui avait été heurtée par un automobiliste et endommagée a été réinstallée par la mairie.

Avant le rassemblement politique, le mouvement "la France prie" a récité des prières au pied de la Vierge © Radio France - Marie-Laurence Dalle

Des militants d'extrême droite venus de Vendée

Après la prière, ce sont les militants politiques qui arrivent : ceux de Reconquête, le mouvement d'Eric Zemmour et de son pendant pour la jeunesse Génération Z, mais aussi de l'association "Touche pas à ma Statue" crée en Vendée par Baudouin Grégoire Haulaf, membre de l'Action Française. Les drapeaux entourent la statue de la Vierge. Plusieurs mentionnent une provenance de Vendée, ou de Loire Atlantique., aucune de Charente-Maritime.

L'assistance est plutôt âgée, malgré quelques groupes de jeunes hommes cheveux courts, dont le foulard cache le visage. Quelques habitants de la Flotte répètent que la statue ne gène personne, qu'elle est même un point de repère dans la commune. Il y a aussi des couples venus de La Rochelle, ou Surgères. Catholiques pratiquants ou non : "La Vierge fait partie du village, elle fait partie de notre Patrimoine" dit une Rétaise. "C'est un signe de notre histoire, il faut qu'elle reste là" dit une dame venue de Périgny, "c'est notre culture, c'est notre religion".

Reconquête, le parti d'Eric Zemmour, et Génération Z son homologue pour la jeunesse avaient appelé au rassemblement © Radio France - Marie-Laurence Dalle

Cette statue de la Vierge Marie est un symbole explique Stanislas Rigault, président de Génération Z "ce que nous défendons, c'est cette façon de s'attaquer à notre histoire : il y a eu des soucis avec des statues de Napoléon, de l'Archange St Michel aux Sables d'OIonne, ça commence comme ça et à la fin on va enlever tous les signes religieux, on va enlever tous les calvaires ?". Stop ça suffit hurle dans un haut parleur le vice-président de "Touche pas à ma statue". "Arrêtez de toucher à nos statues, arrêtez de toucher à notre pays, arrêtez de toucher à nos racines, arrêtez de toucher à nos valeurs".

En mars 2020, l'eurodéputé du parti Les Républicains François-Xavier Bellamy, et ses partisans étaient venus manifester après la décision du Tribunal Administratif de Poitiers, et avait déjà politisé l'affaire au niveau national .

La mairie réfléchit à saisir le Conseil d'Etat

Le maire de la Flotte-en-Ré, Jean-Paul Héraudeau, opposé au déplacement de la statue n'était pas présent ce samedi lors de la manifestation. Il préfère rester à l'écart : "je ne veux y être mêlé ni du point de vue politique, ni du point de vue religieux". Il a confié à l'avocat de la commune le soin de s'assurer de la recevabilité d'un recours devant le Conseil d'Etat : la commune est propriétaire en indivision (avec des particuliers) du terrain sur lequel se trouve la statue, qui est donc en partie public et en partie privé.