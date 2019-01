Vierzon : beaucoup de monde aux impôts

Vierzon, France

Plus de 150.000 appels reçus pour la seule journée de mercredi sur la ligne d'information liée au prélèvement à la source. 200 agents ont été déployés en renfort... et certains centres des impôts sont débordés comme à Vierzon. Les retraités notamment se plaignent : ce prélèvement à la source est calculé sur les revenus de 2017. Or l'augmentation de la CSG pour les retraités en 2018 fausserait les calculs. Jean-Pierre en a fait l'amère expérience : " Mon taux de prélèvement est passé de 3,2 à 7,7 %, malgré la baisse de ma retraite. J'ai dû aller au centre des impôts de Vierzon. Une charmante personne a mis trois-quart d'heure pour démêler ma situation. Finalement, je vais revenir à un taux de 3,2 % mais en attendant, je vais payer pendant trois mois 123 euros au lieu de 55 et ces 123 euros multipliés par trois ne me seront remboursés qu'en 2020. Or le gouvernement nous dit que tout va bien. Et bien non puisqu'on était plus de 100 au centre des impôts de Vierzon. On comprend pas pourquoi de telles erreurs surviennent. Pourquoi j'aurais dû payer 123 euros multipliés par 12 alors qu'avant la réforme du prélèvement à la source, je payais 55 euros multipliés par 10 ? "