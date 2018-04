Vierzon, France

Ce salon professionnel avait pour but de mettre en relation des candidats à l'apprentissage avec des entreprises. Mais contrairement à l'habitude, certains stands étaient tenus non pas par un employeur potentiel, mais par un jeune en recherche de maître d'apprentissage et c'était donc aux patrons de se présenter auprès du jeune. Le premier objectif, c'est de faire gagner du temps aux recruteurs, explique l'organisatrice du forum, Malika Lechelon : " Les employeurs qui ont peu de temps, passent sur les stands, rencontrer ces jeunes, s'orientent en fonction des projets mis en avant et en dix minutes, un quart d'heure, ils peuvent avoir capter un ou deux jeunes et ensuite rentrer dans leur entreprises pour vaquer à leurs occupations. _Ils n'ont pas besoin de réserver une journée complète._"

Mohamed recherche une entreprise qui pourrait l'accueillir pour un BTS négociation relations clients en alternance. © Radio France - Michel Benoit

Mohamed, 22 ans cherche une entreprise qui pourrait l'accueillir pour un BTS Négociation Relations Clients en alternance. Costume, cravate, il a aménagé son stand en mettant en scène ses qualités, et son projet professionnel afin d'attirer l'attention d'un patron : " Moi, _j'ai choisi des étoiles_, comme celles sur Hollywood Boulevard, et à l'intérieur j'ai noté mes qualités : bonne faculté d'adaptation, aisance relationnelle, ouverture d'esprit, et surtout le sourire. "

Le forum de Vierzon consacré aux formations en alternance comprenait également des stands plus classiques : trente-cinq partenaires, entreprises et instituts de formation. © Radio France - Michel Benoit

Un cadre d'une grande banque s'arrête... En une heure, Mohamed a reçu deux visites : "C'est valorisant quand un patron vient nous voir. Ca veut dire que notre stand lui a tapé dans l'oeil." Thierry Pronko, de la société Générale Automobiles, trouve l'idée intéressante : " Je suis allé rencontrer deux jeunes qui recherchent des formations en mécanique automobile. Ce sont des profils qui nous intéressent et qu'on peine à recruter. Et puis, l'idée du forum inversé, c'est eux qui me vendent leur projet, je trouve cela séduisant." Neuf jeunes, issus de quartiers inscrits en politique de la ville, proposaient ainsi leurs services sur ce forum. L'aboutissement de trois semaines de travail pour eux, pour leur apprendre à devenir vraiment acteur de leur recherche professionnelle.