Vierzon : et si les habitants agissaient pour chasser les dealers ?

L'ancienne députée, Nadia Essayan organise une réunion publique ce lundi soir (20H00) à Vierzon pour essayer de mettre fin au trafic de drogue qui infeste la place Vaillant-Couturier depuis plusieurs mois. Nadia Essayan qui a repris son mandat de conseillère régionale, veut créer un rapport de force, avec la population et la municipalité pour déloger ce trafic. Cette première réunion serait donc le début de la mobilisation des habitants, comme cela s'est vu dans d'autres villes en France, espère l'élue. L'adjoint à la sécurité de la ville de Vierzon, Zakaria Mouamir sera présent à cette réunion publique : " Je ne supporte pas que cette place Vaillant-Couturier qui est une place où passent tous les jours des élèves, soit squattée, accaparée par des dealers, explique Nadia Essayan. Je les ai vus menacer des gens, frapper, chasser des personnes et moi-même je suis allée à leur contact. Ils ne me font pas peur. On doit agir collectivement. C'est notre ville, on doit la défendre. Je vais proposer d'organiser des sit-in, au moins un pour tester son efficacité. C'est très important de travailler ensemble avec la municipalité qui fait ce qu'elle peut avec la police. Je me réjouis de la présence à cette réunion de l'adjoint à la sécurité, Zakaria Mouamir. Des actions sont menées, mais les habitants doivent agir également pour montrer que ce n'est pas le territoire des dealers. Après, je ne suis pas naïve : s'il y a des dealers, c'est qu'il y a des clients. Ces dealers sont souvent mineurs et cette réunion sera aussi l'occasion de faire le point sur le leur suivi social, puisqu'à cet âge-là, ces jeunes doivent être à l'école ou en formation." La réunion a lieu à 20H00 salle Laroche, passage Lévêque à Vierzon, ce lundi.

