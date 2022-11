Vierzon : et si vous deveniez conducteur de train ?

Les besoins de " roulants " à la SNCF sont donc importants pour les prochaines années. Les recrutements se font à partir du niveau BEP. Si vous êtes retenu, vous aurez droit à une année de formation en alternance, rémunérée... et il n'y a pas de limite d'âge, ni de barrière physique. Angélique Car, est l'une des deux femmes, agent de traction, au dépôt de Vierzon : " Sur Vierzon, on a cet avantage de pouvoir conduire tout type d'engin moteur " explique t-elle. " Que ce soit électrique ou thermique. On peut en toucher trois différents sur une journée. Ce qui peut jouer dans la conduite, c'est le poids de la machine. Par exemple, en ce moment, on a les feuilles qui tombent et beaucoup de pluie. On adapte donc la distance de freinage. Généralement, c'est 1.200 mètres, mais cette semaine, sur Limoges, j'ai commencé à freiner à 3.000 mètres. La partie purement conduite n'est pas compliquée. Après, c'est toute la partie technique qu'il faut maîtriser. Les types de voies, la signalisation, et il peut y avoir des anomalies et il faut les connaître par coeur. Avant de démarrer, je fais systématiquement, le tour de la motrice pour repérer d'éventuelles fuites ou bien observer le pantographe, le bras qui est encontact avec les fils électriques."

C'est un peu par hasard qu' Angélique s'est retrouvée à la sncf, après un remplacement l'été sur un poste de contrôleur. Cinq ans après, elle était conductrice. A Vierzon, c'est du train express régional : " Le maître-mot pour la partie traction, c'est la rigueur " insiste Thierry Raymond, responsable adjoint à l'unité de traction de Vierzon. " On ne joue pas avec la sécurité des passagers. On a assoupli depuis quelques années les critères pour ouvrir les recrutements à plus de monde : le bac n'est pas obligatoire. On recrute à partir du BEP. On peut porter des lunettes ou être équipé de corrections auditives. Evidemment, il faut être calme et pondéré pour être en mesure de répondre rapidement aux anomalies qu'on peut être amené à devoir résoudre à bord."

Thierry Raymond, responsable adjoint à l'unité traction sncf de Vierzon © Radio France - Michel Benoit

Angélique apprécie son métier parce qu'elle se sent utile. Bien sûr, il faut aimer se lever tôt. Ce travail est tout sauf routinier : " _On n'embauche jamais à la même heure. Ca peut être à 4 heures du matin, à 7 heures. On débauche également à des horaires variables. On a des découcher. J'ai deux filles encore assez jeunes. Dans ce cas, elles dorment chez leur nounou. Le bon côté, c'est que on a des repos en semaine et le mercredi, si je ne travaille pas, je peux passer la journée avec mes enfants. On travaille également souvent le weekend. "_Les agents de conduite sont assurés de garder douze weekends de repos par an. Pas toujours facile de concilier une vie de famille.

La gare de Vierzon © Radio France - Michel Benoit

Vous aurez un an de formation si vous êtes recruté. Une formation rémunérée : " On entre avec un salaire de 19.000 à 22.000 euros, pour la formation. Une fois en poste, c'est évidemment plus. " détaille Thierry Raymond. Le salaire moyen d'un conducteur de train se situe entre 2 et 3.000 euros bruts mensuels... c'est plus pour les TGV. Si ce métier vous intéresse à Vierzon, vous pouvez contacter Thierry Raymond au 02 48 52 42 04. Il se fera une joie de vous recevoir. Un conseil : suivez le mooc mis en ligne par la sncf pour connaître votre potentiel. Renseignements également sur le site de la SNCF.