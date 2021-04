Vierzon : faut-il vendre la maison de Célestin Gérard ?

Célestin Gérard, c'est le fondateur de l'entreprise à l'origine de la Société Française, la marque de tracteurs qui a fait la renommée de la ville. La mairie avait racheté cette maison bourgeoise, à la fin des années 90 pour en faire un restaurant prisé aujourd'hui : les petits plats de Célestin. Pour l'association Mémoire industrielle et agricole du pays de Vierzon, la maison de Célestin Gérard, c'est une trace visible de l'histoire de la ville. La façade du bâtiment est très intéressante : " Il y a des sculptures au fronton des fenêtres " décrit Michel Hervé, président de l'association. " Ces sculptures rappellent les inventions et la vie de Célestin Gérard. On retrouve une batteuse, une machine à vapeur, la médaille de la légion d'honneur qu'avait reçue Célestin. C'est lui qui a inventé la première batteuse mobile. Il était arrivé à Vierzon comme menuisier à l'occasion de son tour de France, en tant que compagnon. Il a fabriqué une batteuse, puis deux, puis trois et n'est jamais reparti. On a peur que si sa maison passe dans le domaine privé, le propriétaire ne respecte pas forcément cette façade classée, ni l'édifice. Qu'il fasse des travaux et qu'il casse certaines choses qui témoignent de l'histoire de la ville."

Célestin Gérard, industriel Vierzonnais - Michel Benoit

Aucun risque assure le maire de Vierzon. Nicolas Sansu tient à rassurer tous les amoureux du patrimoine : " Ceux qui croient que parce que ce serait privé, on pourrait faire n'importe quoi se trompent. L'architecte des bâtiments de France est là pour veiller sur les choses classées. Le château de Chenonceau est privé. Cela ne pose pas de problème. La façade ne sera pas menacée. On veut vendre parce que ce n'est pas la vocation de la ville de posséder un restaurant même si sa gestion a été confié à un gérant privé. On a besoin de cet argent pour les écoles ou nos routes par exemple."

La batteuse mobile construite par Célestin Gérard - Michel Benoit

Le conseil municipal aurait dû entériner la vente au prix des domaines : 180.000 euros. Avec la polémique, de nouveaux acquéreurs se sont manifestés. La délibération a donc été réécrite et la vente sera retardée : " Des gens m'ont contacté en me disant qu'ils souhaitaient eux aussi acquérir cet édifice en faisant une offre supérieure " ajoute Nicolas Sansu. " Je ne veux pas qu'il y ait de doute sur notre volonté de faire cette vente en toute transparence, c'est pourquoi on change la délibération." Au final, la mairie pourrait donc empocher quelques dizaines de milliers d'euros en plus. Pas sûr que cela suffise à réconforter les défenseurs du patrimoine de la ville.