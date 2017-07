Vierzon : l'ilot Brunet Rollinat vit ses derniers jours

Les démolitions ont commencé dans le centre de Vierzon : le plus gros de l'Ilot Brunet-Rollinat sera abattu d'ici jeudi soir. Il ne restera plus que l'ancien magasin Gifi qui sera démoli les 17 et 18 juillet.

La mairie de Vierzon a lancé un programme d'un peu moins de cinq millions d'euros (subventionné à 95 %) pour redonner une perspective au centre ville, à deux pas de l'hôtel de ville. Une place va être aménagée, une dizaine de logements sera construit. Tout sera terminé fin 2018. Le projet devient réalité...

Le centre de Vierzon tel qu'il sera à partir de fin 2018 © Radio France - Michel Benoit

C'est le plus visible pour les habitants : la fin d'une verrue en plein centre ville. Rosa, qui tient le bar tabac, l'Estoril, juste en face, applaudit : "Ca va redonner de la lumière, aérer l'espace. Ca fera du bien au commerce" espère la commerçante. L'idée est de mettre en valeur l'eau. Vierzon est aussi appelée la ville des cinq rivières. Pas toujours facile pour l'architecte, Pauline Albizzoti qui a élaboré le projet. "On a dû jongler avec l'altimétrie des lieux qui varie beaucoup entre l'arrivée par la rue de la République et le bord de l'eau. On a voulu redonner une perspective à la ville. Un promontoire d'une dizaine de mètres de large permettra d'admirer le paysage ".

Le projet, vu depuis la rue de la république (au fond de la place, on distingue nettement l'hôtel de ville de Vierzon). © Radio France - Michel Benoit

Une salle d'exposition sera aménagée à l'arrière de l'ancienne poste. Un bar viendra aussi animer la place ...

La ville de Vierzon veut remettre en valeur les rivières qui la traversent. © Radio France - Michel Benoit

L'enjeu est de redonner son attractivité au centre ville. Cela passe aussi par une présence policière. Or en septembre, le commissariat de Vierzon risque de perdre trois policiers. La préfète du Cher, Nathalie Colin reconnait le problème : "Ce n'est nullement un choix de réduire le nombre de postes de policiers à Vierzon. Simplement un problème de gestion des mouvements de personnels, qui doit être repris pour rééquilibrer les choses et revenir à un effectif qui doit être celui de ce commissariat ". Un effectif de 52 policiers est prévu à Vierzon.

La rue qui conduit dans le centre de Vierzon depuis Bourges, reste fermée pendant les travaux de démolition © Radio France - Michel Benoit

La mairie a également acheté l'ancienne poste qui était vide mais elle ne sera finalement pas reconvertie comme le maire l'avait imaginé au départ. Comme l'explique Nicolas Sansu : " l'état n'a pas accepté notre proposition d'y implanter le nouveau commissariat. On va donc y regrouper des services de la mairie qui sont pour l'instant disséminés. Progressivement, l'ensemble du bâtiment sera occupé." La ville de Vierzon va bénéficier globalement d'un programme de 26 millions d'euros pour reconquérir son centre ville. Les quartiers des Ponts et du Clos du Roy, Tunnel-Château, la gare bénéficieront également de ce nouveau PNRU.