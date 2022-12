Vierzon : la mairie coupe court à la rumeur...

Certains internautes dénoncent une explosion supposée de la délinquance. La mairie de Vierzon tient à mettre les choses au point : non, les agressions n'augmentent pas, ni les vols. La délinquance continue même de baisser sur la ville : moins 11 % depuis le début de l'année. Une diminution observée depuis quelques années déjà, grâce un meilleur travail en commun des polices nationale et municipale, mais aussi à la mise en place, depuis 2016, d'environ 80 caméras sur la ville (dont une vingtaine dépendent de la communauté de communes). Certaines de ces caméras fonctionnent dans l'obscurité. Ce réseau contribue à juguler la situation estime Zakaria Mouamir, maire adjoint à la sécurité : " Les caméras les plus récentes ont une vision à infrarouge, de nuit. Elles fonctionnent donc, même si on coupe l'éclairage public. Cela répond aux craintes de nos partenaires : police ou gendarmerie qui ont besoin de ces images pour avancer parfois sur certaines enquêtes, voire avant d'intervenir sur le terrain. On va moderniser notre réseau au fur et à mesure et on installera de nouvelles caméras, là où ce sera nécessaire. Aux abords des nouveaux équipements, ou alors, là où on a constaté des dégradations. Mais tout ne passe par les caméras."

Zakaria Mouamir, adjoint au maire de Vierzon, chargé de la sécurité. © Radio France - Michel Benoit

Moins 12 % sur un an, sur les vols avec effraction, moins 5 % sur les atteintes aux biens et une stabilité sur les violences crapuleuses avec 14 faits commis de janvier à début novembre. Une évolution favorable depuis plusieurs années. Mais tout n'est pas rose pour autant : certains points de deals, c'est vrai, restent visibles et cela crée l'exaspération des riverains : " L'instruction est longue " confie Zakaria Mouamir. " L'objectif est d'éradiquer le réseau et pas d'interpeller simplement le petit revendeur. Les riverains ne comprennent pas forcément et trouvent le temps long car ils ressentent une gêne évidente. On en est conscient. Les policiers passent régulièrement, mais c'est un travail sur la durée et on y met beaucoup d'énergie."

Douze agents travaillent à la police municipale de Vierzon © Radio France - Michel Benoit

Autre point noir : les violences intra familiales en augmentation de 60 % : " Les violences intra familiales explosent et ce n'est pas propre à Vierzon. J'y vois deux raisons : la libération de la parole, et une meilleure prise en compte des plaintes par la justice. Et c'est très bien. Cela incite les victimes à réagir." Des violences intra familiales souvent sur fond d'alcool.