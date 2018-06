Ils sont partis à pied de la maternité de Vierzon hier et arriveront jeudi après-midi à la maternité du centre hospitalier Jacques Coeur de Bourges : nouvelle action spectaculaire des personnels de l'hôpital de Vierzon, en grève depuis une semaine et demie.

Vierzon, France

40 km à pied avec des poussettes et des ventres arrondis ! Une vingtaine de personnes de l'hôpital de Vierzon simulent ces femmes enceintes qui devront peut-être aller accoucher à Bourges, si la maternité de Vierzon venait à fermer. Impensable pour Lucie, infirmière aux urgences de l'hôpital de Vierzon : "C'est quand même compliqué ce genre de marche quand on est enceinte. Malheureusement, c'est un peu le reflet de ce qu'il se produira le jour où la maternité de Vierzon fermera. Certes, les femmes ne feront pas le voyage à Bourges, à pied, mais même en voiture ce sera compliqué pour elles, y compris à bord de véhicules d'urgence."

Un ballon ou un coussin pour simuler une femme enceinte © Radio France - Michel Benoit

Le bloc chirurgical de l'hôpital de Vierzon, trop vétuste ne permet plus de garantir la sécurité des accouchements à Vierzon affirme l'agence régionale de santé (ARS) . Il faudra donc fermer la maternité. Pour Christophe Durieux, de l'intersyndicale, c'est inenvisageable : " Au 21éme siècle, il est impensable de ne pas pouvoir accoucher dans une ville comme Vierzon et son bassin de vie de 60.000 habitants, et de faire 45 km pour aller accoucher !"

Les marcheurs ont fait étape à Vignoux sur Barangeon, où une élus de la commune (à droite en rose sur la photo) est allée à leur rencontre. © Radio France - Michel Benoit

Le seul moyen de sauver la maternité est d'investir plusieurs millions d'euros dans un nouveau bloc opératoire. Mais l'ARS, qui renfloue régulièrement l'hôpital de Vierzon, demande en contrepartie la suppression de 25,5 équivalents temps plein dans le cadre du projet d'établissement. ce que les syndicats ne veulent pas cautionner : " On a l'impression qu'il ne veulent pas prendre la responsabilité de fermer la maternité, explique Christophe Durieux, et que c'est à nous, aux instances de l'établissement de faire le sale boulot. Mais c'est hors de question. On a déjà proposé un projet d'établissement. L'ARS l'a refusé. Elle en voudrait un deuxième beaucoup plus sombre pour nous. Depuis 2014, on aura perdu 60 postes si on accepte les propositions de l'ARS. " Le bras de fer dure depuis le début de l'année. Pour combien de temps encore ?