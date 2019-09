Vierzon : la maternité et son combat pour la sauver, dans un documentaire sur France 3

Vierzon, France

Le réalisateur a filmé durant environ six mois ce combat, en immersion, aux côtés de la douzaine de sages-femmes. Un point de vue, plus qu'un parti pris, explique Richard Puech, à un moment où tout le monde pensait que la maternité était condamnée. On voit donc le travail au quotidien des personnels soignants, leurs interrogations et leur engagement pour sauver leur maternité. Un combat emblématique en France, alors que 40 % des maternités ont fermé depuis 20 ans. A défaut de recette, ce documentaire donne des clefs qui peuvent expliquer la réussite de ce combat : " Une des clefs, c'est la prise de conscience des gens eux-mêmes et leur mobilisation, souligne Richard Puech. Une bonne partie de la population s'est mobilisée au travers de diverses actions., souvent originales. Il y a eu une chaîne humaine autour de l'hôpital, des poupons accrochés aux grilles. Mais le plus important, cela a été le soutien constant, sur la durée de la population. Mais j'ai voulu d'abord m'intéresser au travail des sages-femmes avec ce dévouement constant, qu'importe les difficultés rencontrées."

Les personnels de l'hôpital de Vierzon avaient notamment organisé une marche jusqu'au centre hospitalier de Bourges. © Radio France - Michel Benoit

Mais aujourd'hui, le problème de fond demeure toujours à l'hôpital de Vierzon et risque de poser à nouveau la question du maintien de cette maternité, reconnait le réalisateur : " Les problèmes budgétaires de l'hôpital perdurent. Il y a aussi l'âge des médecins gynécologues-obstétriciens. Ils sont très proches de la retraite et se pose le problème de leur remplacement dans un bassin qui n'est pas forcément très attractif de prime abord. Donc, l'épée de Damoclès est toujours là. Ce documentaire permet peut-être de mieux évaluer les conséquences humaines des décisions qu'on prend quand on est dirige une administration de santé. La santé, ça un coût, mais la santé, ça n'a pas de prix."