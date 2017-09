Vierzon : la maternité va t-elle fermer ?

Le comité technique d'établissement a tourné court ce jeudi à l'hôpital de Vierzon : la CGT et Force Ouvrière ont quitté la réunion après avoir présenté une motion contre les propositions de la direction pour le retour à l'équilibre de l'établissement.

L'hôpital de Vierzon souffre d'un déficit récurrent d'environ 2,5 millions d'euros par an. Aux grands maux, les grands remèdes : fermer la maternité pour n'accueillir à Vierzon qu'un service de périnatalité et suite de couches, c'est le projet que le directeur de l'hôpital a communiqué aux syndicats. Un projet inconcevable pour la CGT. Jean-Claude Houbion, son délégué syndical est clair : "Jamais nous n'accepterons cela, ni aucune suppression de poste. Vierzon, c'est quand même un bassin de population de 60.000 habitants !". Les futures mamans devraient aller accoucher sur Bourges. Il faut dire que le bloc chirurgical est dépassé à Vierzon. Il serait donc fermé la nuit pour ne conserver qu'une chirurgie ambulatoire. Le moderniser coûterait très cher. Et c'est bien ce qui rebute l'Agence Régionale de Santé. Pour l'intersyndicale FO/CGT, ces investissements sont incontournables. Jean-Claude Houbion estime les investissements nécessaires à 20 millions d'euros. Une somme énorme ! Pour l'instant, la CFDT ne s'est pas encore associé à l'intersyndicale, elle attend de voir si la proposition de fermeture de la maternité sera bien envoyée à l'Agence Régionale de Santé. "Dans ce cas, évidemment nous nous mobiliserons" prévient le syndicat. Une pétition a déjà recueilli plusieurs centaines de signatures.