Vierzon : la taxe sur les logements vacants sera effective au 1er janvier prochain

Pour la maire de Vierzon, Corinne Ollivier, c'est avant tout une mesure de justice fiscale: " Les propriétaires paient une taxe foncière ; il y a la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, et il n'y avait rien sur les logements vacants. Ce n'était pas normal." L'instauration de cette taxe surprend tout de même cette propriétaire : " C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu ici. Ce sera encore des charges en plus pour les propriétaires. "

Corinne Ollivier, maire de Vierzon © Radio France - Michel Benoit

Il est vrai qu'on ne manque pas de logements locatifs sur Vierzon. La recherche pour emménager est assez facile confirme cet habitant : " Ah oui, c'est facile. Franchement, on trouve parce que beaucoup de logements sont vides."

Mais des logements pas toujours en bon état, rappelle cet autre Vierzonnais : " Il y a quand même pas mal de logements vétustes dans le centre-ville. Et les logements ne sont pas occupés parce qu'ils sont tout simplement insalubres pour certains."

Cette taxe sur les logements vacants aura t-elle un effet sur le marché de l'immobilier à Vierzon ? © Radio France - Michel Benoit

D'où cette décision de la maire : " J'espère que cette taxe va inciter les propriétaires à réagir, insiste Corinne Ollivier. C'est le but aussi que les propriétaires lancent des travaux dans ces logements vacants pour les remettre en état et les louer. Je rappelle qu'il faudra qu'ils soient vacants depuis plus de deux ans. Ce sont des logements qui forcément s'abîment parce qu'ils ne sont pas entretenus et pas chauffés. Cela crée des verrues et c'est néfaste pour la ville. En plus, il y a quand même des aides qui existent pour les propriétaires qui n'auraient pas la capacité financière."

La vacance commerciale a diminué à Vierzon mais reste assez élevée en centre ville. © Radio France - Michel Benoit

La mairie espère réduire ainsi l'emprise des marchands de sommeil et mettre à l'amende les sociétés civiles immobilières qu'elle accuse de chercher à défiscaliser à Vierzon en laissant leurs logements vides pour générer du déficit. Cette taxe dont le taux est fixé par l'état sera de 20,91 % de la valeur locative du bien, à Vierzon.