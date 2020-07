Vierzon : la ville labellisée campus connecté

Bourges et Châteauroux décrochent également ce label. On compte aujourd'hui 38 campus connectés en France. 800 formations sont accessibles. Une douzaine de places seront disponibles à Vierzon, aussi bien pour des jeunes qui veulent poursuivre leurs études que des salariés en reconversion. Chaque étudiant bénéficiera d'un accompagnement d'au moins douze heures par semaine et se rendra pour cela au CNAM, près de la gare de Vierzon. Les modules sont adaptés à l'enseignement à distance. Rien à voir avec le télé-enseignement que certains ont expérimenté, parfois à leurs dépens, durant le confinement : " Pendant le confinement, les cours n'étaient pas forcément toujours formatés à l'enseignement à distance explique Karine Lefrançois, coordinatrice du CNAM de Vierzon. Les jeunes se sont parfois retrouvés livrés à eux-mêmes. Ici, ce n'est pas le cas. Il y a un principe de tutorat et d'accompagnement dans la méthodologie et l'organisation de travail. Il y a des personnes ressources sur place et un espace de travail qui leur est proposé au delà de l'accompagnement individuel. Le CNAM par exemple, a une forte expérience en ce domaine, et nos taux de réussite aux examens sont aussi bons que ceux en présentiel. L'attrait de l'enseignement à distance, c'est aussi de permettre aux gens de faire des études tout en continuant de travailler et cela est important pour des personnes aux ressources limitées."

Le campus connecté de Vierzon ouvrira à la rentrée de septembre dans la maison des cultures professionnelles, près de la gare. - Sylvie Gabilloux

Un poste de tuteur est financé en partie par l'état. Une collaboration est également envisagée avec des étudiants de l'INSA. Peu à peu, Vierzon tisse sa toile numérique : Algosup va former des architectes programmes à partir de septembre, une antenne du cetim est présente à Vierzon pour développer la technologie industrielle. N'oublions pas Ledger et ses solutions bitcoin. Pour François Dumon, président de la communauté de communes Vierzon Sologne Berry, il est important d'offrir toute une palette d'actions pour accompagner le développement numérique du territoire : " Le numérique est une chance pour les villes moyennes afin de leur permettre de rebondir. On doit travailler sur une offre globale. Je pense qu'aujourd'hui, on s'est bien positionné. On va maintenant essayer de trouver pour demain ou après-demain, un lieu symbolique qui pourrait accueillir un campus numérique, véritable vitrine de notre positionnement. Cela montrera que Vierzon est très branché nouvelles technologies." Ce campus numérique devrait emménager en 2023 au plus tard dans le bâtiment B3, l'ancienne usine Société Française, actuellement en réhabilitation.