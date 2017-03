Vierzon lance la reconquête de son centre ville

Vierzon est la première ville en France à lancer son plan de renouvellement urbain d'intérêt régional. 26 millions d'euros seront investis dont seulement deux à la charge de la ville.

La reconquête du centre ville de Vierzon est officiellement lancée : les différents financeurs ont signé hier une convention d'engagement. 26 millions d'euros vont être investis sur six quartiers du centre ville (de la gare, au quartier des ponts en passant le clos du roy ou tunnel-chateau...). Un second programme de renouvellement urbain, après les 30 millions engagés sur les quartiers périphériques. C'est le premier projet d'intérêt régional signé en France. L'action la plus emblématique est la démolition de l'îlot Brunet Rollinat, à deux pas de la mairie. Des travaux qui vont changer toute la physionomie du centre ville. Nicolas Sansu, le député maire de Vierzon le confirme : les travaux vont démarrer au cours des prochaines semaines sur les réseaux. Les premières démolitions interviendront mi-mai, et tout devrait être terminé fin 2018.

L'ilôt Brunet-Rollinat de Vierzon, va être démoli dès le mois de mai pour ouvrir l'espace en centre ville. © Radio France - Michel Benoit

Une place sera aménagée avec une quarantaine d'emplacements de parking, le marché pourra s'y tenir. Cette ouverture sur l'Yèvre et le canal de Berry changera toute la physionomie du centre ville. Reste à y réimplanter des commerces, de l'activité et de la mixité sociale. Nicolas Grivel, directeur de l'agence nationale de renouvellement urbain, est conscient de la difficulté des choses. "Travailler sur le bâti, ne suffit pas".

la signature de la convention d'engagement pour la requalification du centre de Vierzon, par les différents financeurs. © Radio France - Michel Benoit

Le maire de Vierzon, Nicolas Sansu n'hésite pas à parler de révolution pour sa ville. Son pari est maintenant d'attirer des cadres à Vierzon. Le député communiste mise pour cela sur la proximité de la gare et les dessertes avec Paris. Un espace de co-working va également être créé à Vierzon. Un optimisme porté de bonnes récentes statistiques : le taux de chômage a baissé de plus de 5% à Vierzon l'année dernière, et la ville a même regagné des habitants, malgré un certain sentiment d'insécurité.