Vierzon, France

Un investissement de 4,5 millions d'euros. Le conservatoire de Vierzon accueille plus de 460 élèves.

Les élèves de Vierzon découvrent les classes du conservatoire avec leur école, pour susciter des vocations. © Radio France - Michel Benoit

Les lieux sont assez concentrés, ce qui va permettre de changer la façon d'apprendre la musique aux débutants : fini les cours rébarbatifs et les dictées de notes. L'idée c'est que les professeurs de formation musicale se joignent aux professeurs d'instruments et qu'ils travaillent en binômes face à l'élève. Une révolution pour la responsable pédagogique du conservatoire de Vierzon, Charlotte Aissaoui qui insiste sur le confort des salles de cours désormais parfaitement insonorisées.

Charlotte Aissaoui, responsable pédagogique du conservatoire de Vierzon. © Radio France - Michel Benoit

Sur l'ancien site, on entendait la voie ferrée toute proche, et les instruments de la salle d'à côté... Ce n'était pas facile de jouer dans ces conditions. C'est le jour et la nuit, grâce à ce déménagement, insiste Charlotte Aissaoui : " Quand les portes des classes sont fermées, on n'entend absolument rien à l'extérieur. C'est beaucoup plus reposant pour les élèves et leurs professeurs."

Frédéric Couturier, adjoint au maire de Vierzon chargé de la culture. © Radio France - Michel Benoit

C'est tout un pôle consacré à la musique, qui voit le jour : Frédéric Couturier, adjoint au maire de Vierzon, chargé de la culture : " Un lieu attractif qui nous permet d'accueillir des cours de musique classique évidemment, mais aussi un studio qui m'apparaît unique dans la région. Cela permet un travail sur les musiques amplifiées, mais aussi de pouvoir enregistrer des live dans _la Décale_, la salle de musique amplifiée qui se trouve aussi sur le site. La culture est une priorité pour la ville de Vierzon. Il y a le MacNab ; on a créé les Estivales du canal qui fonctionnent très bien, maintenant le relogement de ce conservatoire, l'ouverture d'une salle diffusion qui est maintenant à l'intérieur de ce conservatoire, et en septembre 2019, la réhabilitation complète de la médiathèque."