Vierzon : " Le fondant Vierzonnais " remporte le prix départemental de la meilleure baguette tradition

Tir groupé pour le Fondant Vierzonnais qui est récompensé dans les trois catégories : artisan, ouvrier et apprenti. En France, la baguette tradition, c'est tout un art : "On note l'aspect, l'alvéolage de la mie notamment" précise Romain Dagot, membre du jury. "On évalue la couleur de la mie, le goût, l'odeur et la cuisson. La mie doit être crème, pas trop blanche sinon cela veut dire qu'elle a été trop pétrie. Elle doit être bien brillante. Chaque entreprise à ses méthodes, son coup de patte, et c'est ce qui fait la différence." Et ce boulanger de Neuvy-Pailloux, sait de quoi il parle : il a terminé 3e au concours national en 2016.

Le meilleur, cette année dans le Cher, c'est donc Bruno Chatelain, patron du fondant Vierzonnais. Pour lui, une bonne baguette, c'est aussi lui laisser le temps de pousser : "Elle mature pendant vingt-quatre heures. On laisse le temps au pain, au goût et aux arômes de se développer." Dans la catégorie ouvrier, le fondant vierzonnais termine également premier, et troisième dans la catégorie apprentie. Un très beau résultat.

Photo de groupe pour l'ensemble des lauréats du meilleur croissant et de la meilleure baguette tradition du Cher © Radio France - Michel Benoit

Un agriculteur de Lugny-Bourbonnais, à l'est de Bourges, est également ravi : Quentin Pointereau a créé la farine Epitoué (un mot du patois berrichon) avec laquelle travaille cette boulangerie : "Ce prix, cela veut dire que le boulanger travaille bien, mais que l'agriculteur n'est pas trop mauvais non plus. Et que la farine n'est pas mauvaise ! On est vraiment en circuit court. On livre une trentaine de boulangeries dans le Cher, l'Indre, le Loiret et la Nièvre. On travaille en agriculture raisonnée. Cela fait deux ans qu'on a créé notre farine. le blé est écrasé en plein centre de Bourges, au moulin de la Chappe, un moulin qui a plusieurs siècles. On est donc très fier aussi."

Reste le plus dur pour Bruno Chatelain, remporter la finale régionale. Dans la catégorie du meilleur croissant, c'est la pâtisserie des marronniers à Bourges qui a remporté le premier prix départemental.