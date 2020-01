Vierzon : le fondateur de Ledger sur M6

Vierzon, France

Eric Larchevêque, le fondateur de Ledger, leader mondial du coffre-fort numérique, l'une des pépites de la nouvelle technologie française, a accepté de conseiller et d'investir dans les projets de créateurs d'entreprise, présentés dans la nouvelle émission de M6.

La nouvelle émission de M6 est présentée par Julien Courbet. - Serge Arnal / M6

Eric Larchevêque a été séduit par le concept de ce programme qui contribue à libérer les énergies en France : " J'ai tout de suite été intéressé parce que c'était pour moi la possibilité de démontrer que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose à la portée de tout le monde insiste Eric Larchevêque. L'entreprise, ce n'est pas que le Cac 40 et cela donne une image vraiment humaine des choses. On a vu une grande diversité de projets menés aussi bien par des mères de famille, des retraités, des agriculteurs, des profils très variés. Finalement, c'est à la portée de tous. De ce côté là, je trouve que le contrat est rempli."

Eric Larchevêque est l'un des six coaches de l'émission. - Serge Arnal / M6

Eric Larchevêque a t-il craqué pour des projets ? Evidemment ! : " Souvent ce qu'il va manquer quand on se lance, c'est les quelques milliers d'euros pour acheter les premiers stocks. On investit ses économies, on fait appel à la famille ou à un réseau de business angels. Des personnes qui investissent dans les projets naissants. Mais ce réseau n'est pas encore assez important. Cette émission, au delà de donner l'envie de créer son entreprise, devrait aussi donner envie d'investir. Effectivement, j'ai été séduit par des projets, et au final, j'ai même investi plus que ce que je pensais mettre au départ."