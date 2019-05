Vierzon : Léonard de Vinci au concours général de fonderie

Vierzon, France

Le lycée Henri Brisson de Vierzon est l'un des sept établissements publics d'enseignement en France à disposer d'une fonderie. Cerise sur le gâteau, le conseil régional Centre Val de Loire vient d'investir 3,5 millions d'euros pour rénover complètement les ateliers. La sablerie datait de 1920. Des installations vétustes. La classe de seconde n'avait pas fait le plein à la dernière rentrée. Philippe Parat, directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques du lycée Henri Brisson, espère que cette fonderie rénovée permettra d'inverser la tendance : " On espère bien que les prochains élèves qui vont rentrer à partir de septembre passeront cinq ans chez nous sortir avec un BTS ! "

Le lycée Henri Brisson de Vierzon dispose d'une fonderie entièrement rénovée. © Radio France - Michel Benoit

Les nouveaux fours sont plus souples d'utilisation. Des conditions optimales pour accueillir cette finale du concours général. Quentinn terminale pro fonderie, est venu de Rouen, mais il n'est pas entièrement satisfait de son buste de Léonard de Vinci : " Il y a du sable qui s'est introduit dans le moule pendant que je le refermais. Du coup, le métal n'est pas passé partout. Le nez a été très compliqué à faire ! "

Quentin n'est pas entièrement satisfait du buste de Léonard de Vinci qu'il a réalisé. © Radio France - Michel Benoit

Des jeunes qui n'auront aucune difficulté à être embauché. La pénurie de fondeurs est telle que les salaires sont supérieurs à ceux des autres ouvriers ou techniciens, assure Olivier Vasseur de la fédération forge fonderie : " Faut compter 10 à 20 % de plus. Et c'est encore mieux quand on est mobile. 40 % des postes sont dans le Nord de la France, ou dans l'Ouest. On assiste depuis trois ans à une relocalisation de la production en France. En Chine, la pollution est telle que le gouvernement a fermé des fonderies qui n'étaient pas aux normes, et certains clients qui travaillaient là-bas, ramènent leur production en France. C'est bien, mais le souci, c'est de trouver des candidats à embaucher."

Une fois démoulés, les bustes doivent être nettoyés de toutes leurs imperfections © Radio France - Michel Benoit

Les meilleurs jeunes fondeurs peuvent même intégrer une formation d'ingénieur. L'école supérieure de forge et de fonderie, en région parisienne, forme une trentaine de personnes chaque année et recrute sur concours. Un objectif peut-être pour le lauréat de ce concours général. Les résultats seront proclamés le 11 juillet à Paris.