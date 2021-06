Vierzon : les facteurs ne sont pas un gibier !

La Poste enregistre environ 2.000 morsures de facteurs chaque année en France. Douze, l'an dernier, dans le département du Cher.Des morsures plus fréquentes l'été, d'où cette nouvelle campagne de prévention lancée par la Poste dans l'est et le nord du département.

Des flyers seront distribués dans les boîtes aux lettres pour rappeler les conseils de base aux propriétaires de chiens... Warren Resmond est facteur à Vierzon : il a été mordu il y a quelques mois et en garde un souvenir douloureux : " Je me suis approché de la boîte aux lettres de l'usager qui n'était pas sur la clôture mais à l'intérieur de la cour. J'ai tendu mon bras pour mettre le courrier. Le chien était caché dans la haie et il s'est jeté sur mon avant-bras. Cela fait très très mal. J'ai ressenti une pression énorme avec des belles ecchymoses. "

Warren Resmond, facteur à Vierzon, mordu durant sa tournée © Radio France - Michel Benoit

Et quinze jours d'arrêt pour Warren qui vérifie systématiquement désormais la présence de chiens. Ce facteur n'est pas un cas isolé : " Sur les quinze derniers jours, on a subi trois agressions canines qui ont entraîné des accidents de travail et donc des arrêts conséquents " détaille Christophe Richetin, directeur par intérim de l'établissement courrier de Vierzon. " Cela arrive plus souvent dès qu'il fait beau. Les gens sont plus chez eux. Le chien est plus en liberté. Le risque est plus important l'été."

Une boite à lettres accessible, des murs et une clôture en parfait état, le facteur ne court aucun risque pour délivrer le courrier à cette adresse © Radio France - Michel Benoit

Le facteur est toujours considéré comme un intrus par le chien. Certains propriétaires heureusement sont conscients des risques : " Sur cette propriété, les murs sont assez hauts, la clôture est en très bon état et elle est solide " se réjouit Christophe Mazedier, en charge des risques professionnels à l'établissement courrier de Vierzon. " La boîte aux lettres est accessible depuis le trottoir et elle est aux normes. Cela réduit considérablement les risques pour le facteur. La sonnette fonctionne. Cela aussi, c'est important. Le facteur peut donc prévenir l'usager de sa présence s'il doit le rencontrer et ne prendra aucun risque en essayant de rentrer pour aller frapper à la porte. Un facteur, ce n'est pas un gibier, mais c'est comme cela qu'il est considéré par le chien."

Cette clôture est beaucoup moins sécurisante pour le facteur © Radio France - Michel Benoit

La responsabilité civile du propriétaire du chien peut également être engagée en cas de morsure, voire la responsabilité pénale.