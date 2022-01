Vierzon : les habitants peuvent saisir directement le conseil municipal

Evidemment, l'idée est séduisante. Dans la rue, les Vierzonnais applaudissent : " C'est une bonne idée, certainement qu'il y a des choses à proposer. C'est très bien que les élus donnent la parole aux habitants. " Mais pour aboutir, votre proposition devra avoir de nombreux soutiens. Recueillir les signatures de 10 % des habitants de plus de 16 ans ou 7 % des inscrits sur les listes électorales, soit 1190 signatures. Cela fait beaucoup. Il faudra évidemment que le sujet soit de la compétence de la ville, et enfin que le groupe majoritaire accepte de l'inscrire à l'ordre du jour : " Je fais confiance aux membres, par exemple des conseils de quartier, pour qu'il fasse connaître cette possibilité de saisine " précise Solange Mion, adjointe au maire de Vierzon, chargée de la citoyenneté. " Il n'y a pas de sujet gênant. Il n'y a que des sujets sur lesquels on peut discuter. Alors, il peut y avoir des conditions qui feront que l'on ne pourra pas forcément accepter la proposition. Principalement pour des raisons budgétaires. "

Solange Mion, adjointe au maire de Vierzon, chargée de la citoyenneté © Radio France - Michel Benoit

Ce droit de saisine aboutira t-il un jour ? Et vous sur quoi, aimeriez-vous interroger le conseil municipal ? Les Vierzonnais, interpellés dans la rue, se retrouvent un peu sec sur la question : " Franchement, c'est difficile de répondre comme cela à brûle pourpoint. Il faut que ce soit sur des sujets en profondeur. Pourquoi pas, la pose de purificateurs d'air dans les écoles ? Ca pourrait être débattu en ce moment." La municipalité a préféré instituer ce droit de saisine plutôt que la création d'une assemblée citoyenne, comme celle de Bourges : " On ne voulait pas multiplier les assemblées. On a déjà un conseil municipal des enfants, des conseils de quartier. On avait peur de retrouver à peu près les mêmes personnes dans une assemblée citoyenne " explique Solange Mion. L'avenir nous dira si ce recours permettra de provoquer au moins le débat sur certains dossiers.