Vierzon : les Moustaches du Berry ne recueillent plus les chats abandonnés

Les Moustaches du Berry parvenaient à placer environ 250 chats en moyenne chaque année ! Mais voilà, les bénévoles sont épuisés et c'est de plus en plus compliqué sur le plan financier. L'inflation n'a rien arrangé : croquettes, litière, les prix ont bondi. L'association a encore 250 chats à placer.

ⓘ Publicité

L'association reçoit désormais seulement sur rendez-vous © Radio France - Michel Benoit

Parmi ces animaux, les cas SOS, comme les appelle Rasa, cofondatrice des Moustaches du Berry. Une vingtaine de chats plus vieux ou plus compliqués à confier, mais tout aussi adorables, comme Balto : " C'est un gros pépére, très gentil " décrit Rasa. " Un vrai chat-chien. Il vient toujours vers vous et son truc, c'est de se mettre dans les cages de transport. Mais Balto a déjà cinq ans et surtout il est porteur du sida du chat. Il est en bonne santé mais en vieilissant, cela pourrait être plus compliqué. J'espère qu'il trouvera quand même un foyer. C'est ce que je lui dis quand il rentre dans une caisse de transport. La prochaine sera peut-être pour toi."

Balto, cinq ans, va à la rencontre de tous les visiteurs. © Radio France - Michel Benoit

L'association conserve son local et continuera de soigner les chats jusqu'au dernier... Les bénévoles, moins nombreux, sont épuisés : " C'est 7 jours sur 7 : le jour de l'an, le jour de noël. A 7 heures, on est là pour nettoyer. C'est beaucoup de d'énergie, et on s'est fatigué avec le temps."

Trois chiens, dont ce petit pinscher, vivent avec les chats pour les habituer à la présence éventuelle dans leur nouveau foyer d'un ami canin © Radio France - Michel Benoit

Ajoutez à cela, la difficulté pour boucler le budget. Tout a augmenté : " Les croquettes ont pris 30 %. Le prix des litières a bondi aussi. On met des pellets de bois car ça absorbe très bien. Le sac est passé de 4,20 euros à 9,90. On essaie d'acheter en grosses quantités pour négocier les prix, mais cela reste très cher. On ne fait pas de bénéfice quand un chat part à l'adoption : il est stérilisé, diagnostiqué sur diverses maladies. On a eu parfois des frais vétérinaires importants car certains sont blessés. On demande 150 euros. Cela couvre à peine nos frais."

La cour sert de solarium pour les animaux, l'été © Radio France - Michel Benoit

Les moustaches du Berry continueront de capturer les chats à Vierzon pour les faire stériliser. L'activité pension se poursuivra également. Heureusement, deux autres associations, les Pattounes du coeur et les Chats-mallows se sont créées sur Vierzon pour trouver des familles d'accueil aux chats abandonnés. Si vous souhaitez aider les Moustaches du Berry, vous pouvez contacter l'association au 06 58 50 30 91