Vierzon : les opposants à Virtuo lancent une cagnotte sur internet

L'enquête publique pour le projet de plate-forme logistique Virtuo à Vierzon devrait avoir lieu en début d'année prochaine. Le permis de construire est à l'instruction. Les choses s'accélèrent et les opposants fourbissent leurs armes. L'association " Hangars et tout camion, c'est non " vient de lancer une cagnotte sur le portail Helloasso. Elle veut collecter 6000 euros d'ici le 11 décembre. Cet argent financera la mobilisation à venir et un éventuel recours en justice. Virtuo, c'est un hangar de 88.000 M2 sur un terrain de 17 hectares. La communauté de communes qui accompagne le projet espère 300 emplois. Les opposants jugent ce projet totalement inadapté à notre époque, dénonçant notamment son impact environnemental. Ils veulent donc se donner les moyens d'agir. Et pour cela, il faut de l'argent. D'abord pour organiser des actions de mobilisation. Les affiches, le papier, les banderoles, ça revient cher et l'argent des bénévoles est limité d'autant que le bras de fer dure depuis plus de deux ans. Ce montant de 6.000 euros correspond aussi aux frais éventuels d'avocat : " Ce montant de 6.000 euros n'a évidemment pas été déterminé au hasard " explique Bernard Voyer, membre du bureau " Hangars et tout camion c'est non ". " Nous avons eu un contact avec un avocat spécialisé sur ces questions. Le ticket d'entrée pour ses frais, c'est 3.000 euros. Et comme on imagine que la procédure pourra aller en appel, on multiplie par deux cette somme. On veut aussi mobiliser à travers cette cagnotte de financement participatif. Bien sûr, on prend si quelqu'un veut nous donner 6.000 euros d'un coup ! Mais ça démarre à 1 euro et si on a 6.000 donateurs, l'impact sera d'autant plus fort. "

La future plateforme logistique Virtuo de Vierzon © Radio France - Michel Benoit

La demande de permis de construire de la plate-forme logistique a été déposé début octobre en préfecture. Comptez deux mois d'instruction... l'enquête publique pourrait donc commencer au premier trimestre 2023. Jean-Michel Garribal, également membre du bureau de l'association " Hangar et tout camion c'est non ", n'exclut pas d'entamer une procédure en justice contre le projet (même si rien n'est tranché pour le moment). Il craint également que les promoteurs de Virtuo ne les assignent pour entrave au projet : " C'est ce qu'on appelle la procédure baillon. Le but est d'intimider les opposants en les menaçant de les assigner pour recours abusif. Cela aboutit rarement car les juges leurs donnent rarement quitus, mais cela oblige à se défendre et a sortir de l'argent pour prendre un avocat. Evidemment, cela peut intimider. C'est le but. D'ailleurs, lorsqu'on a déposé un recours gracieux, suite à l'enquête publique sur la révision du plan d'occupation des sols, préalable au montage du dossier de Virtuo, certains membres de l'association ont reçu une lettre émanant d'un cabinet d'avocats pour les mettre en garde de toute action en justice. Et cette lettre était nominative. Elle n'était pas adressée à l'association. C'est assez perturbant. On se méfie donc énormément et on essaie de se prémunir pour pouvoir agir."

Jean-Michel Garribal, membre du bureau de l'association " Hangars et tout camion, c'est non " © Radio France - Michel Benoit

Si la somme de 6.000 euros n'était pas atteinte, Hangar tout camion, c'est non, pourrait relancer la collecte l'année prochaine.