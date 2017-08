Vierzon : Mieux qu'une école Montessori

Un projet particulièrement ambitieux à Vierzon : Une association, le phare des étoiles, veut ouvrir une école Montessori adossée à un centre de soins pour encore mieux prendre en charge les enfants.

Les écoles Montessori peuvent constituer une solution pour les enfants qui ne trouvent pas leur équilibre dans le système scolaire classique, qu'ils soient victimes de troubles du langage, d'hyperactivité, ou qu'ils soient surdoués. Le souci, c'est souvent, le diagnostic et la prise en charge de ces enfants sur le plan médical, par manque de spécialistes. "Les délais pour obtenir un rendez-vous sont parfois de 18 mois, explique Céline Baron, ostéopathe et vice-présidente de l'association le phare des étoiles, parfois cela hypothèque l'avenir de certains enfants en échec scolaire, et c'est insupportable ! " L'association propose donc de regrouper dans un même lieu l'école Montessori et des locaux mis à disposition de spécialistes médicaux. Les familles trouveraient ainsi une solution globale pour leur enfant. Mais certains spécialistes se font vraiment rares, pédiatre, psycho-motricien notamment. Le phare des étoiles, pour les attirer à Vierzon, va donc leur proposer de leur louer des locaux uniquement le temps de leurs consultations qu'ils pourraient regrouper sur une journée par exemple. Après-tout Vierzon n'est qu'à une heure et demi de Paris par le train ; la ville est également desservie par deux autoroutes. Une sorte de co-working à destination des professionnels de santé.

Céline Baron et Gilles Magréau, deux des responsables de l'association Le Phare des Etoiles © Radio France - Michel Benoit

Un argument de poids pour convaincre ! L'association a déjà repéré un bâtiment de 700 mètres carrés non loin de la cité scolaire de Vierzon, explique Gilles Magréau, délégué général du phare des étoiles. Le projet prévoit l'ouverture de deux classes pour des enfants de 3 à 12 ans. La formule va être testée à petite échelle dès la rentrée de septembre dans des locaux temporaires avenue du 14 juillet. une micro-crèche de dix places est également prévue ainsi qu'un pôle ateliers et conférences. Reste à convaincre les financeurs, qu'ils soient publics ou privés de soutenir le projet. Pour tout renseignement, un site : www.lepharedesetoiles.com et un téléphone : 06 59 48 64 66 (lepharedesetoiles@gmail.com)