Vierzon : pose de la première pierre du campus numérique

C'est parti pour quatorze mois de travaux. Les étudiants (une centaine dans un premier temps) sont attendus pour la rentrée de septembre 2023. Vierzon se projette dans le futur grâce à ce projet. Le B3 est certainement l'un des plus beaux bâtiments industriels en France avec sa charpente métallique esprit Eiffel et ses verrières sur le toit. L'architecte a prévu un assemblage de boites, à l'intérieur, desservies par une rue centrale. L'école Algosup occupera les 1.200 m2 du rez-de-chaussé. Son créateur, Franck Jeannin, a hâte d'emménager dans le centre de Vierzon. Il ouvert Algosup en périphérie au parc technologique de Sologne dans les anciens locaux de ledger : " Ce B3 est un lieu totem qui va permettre aux gens d'identifier tout de suite l'école. On est en hyper centre-ville, près de la gare et c'est important pour des étudiants. Actuellement, on fonctionne dans 500 m2. Là, on aura 1.200 m2. Quatre nefs ont été réhabilitées et il en reste sept. Il y a 18.000 m2 au total et donc du potentiel pour l'avenir. "

Une vue du futur campus numérique de Vierzon © Radio France - Michel Benoit

L'état amène 1,7 million, la Région 700.000 euros et le Département 450.000, soit 70 % d'aides. François Dumon, président de la communauté de communes Vierzon Sologne Berry voit tout un symbole dans la reconversion de ce lieu historique à Vierzon : " Il y a eu ici l'histoire du machinisme agricole, et aujourd'hui, autour du numérique, on est en train de reconstruire une épopée pour Vierzon. Le public a joué son rôle avec un investissement important. Et l'investissement privé va nous permettre de passer une nouvelle étape."

Les élus et financeurs lors de la cérémonie officielle © Radio France - Michel Benoit

A l'étage, on trouvera notamment un incubateur d'entreprises. Eric Larchevêque, l'un des créateurs de Ledger, s'investit pour ce projet : " Je suis présent dans le projet Algosup et je suis très attaché à cet incubateur de startup qui va ouvrir. Il y aura une dizaine ou quinzaine d'entreprises qui pourront voir le jour et qui contribueront à l'essor économique de Vierzon. "

Le B3 devient un temple du numérique après avoir abrité des centaines d'ouvriers dans le machinisme agricole © Radio France - Michel Benoit

Il reste 7 nefs à réhabiliter. A terme plus de 500 étudiants fréquenteront ce campus numérique. Le CNAM et le campus connecté intégreront également ce bâtiment. Deux grandes écoles parisiennes ISIT/EFREI s'associent aussi pour ouvrir un bachelor numérique à Vierzon. Elles s'installent dans les anciens locaux du conservatoire.