Vierzon, France

En Berry, Châteauroux et Bourges vont également bénéficier de ce plan en faveur des villes moyennes (222 villes listées en France). Vierzon est donc la première en Berry, à signer avec l'état notamment, un programme de huit actions dont certaines démarreront dès la prochaine rentrée de septembre. Parmi ces actions, "J'offre une boutique". La ville de Vierzon va louer des boutiques à leurs propriétaires rue Joffre et sous-louera à des commerçants, à un prix défiant toute concurrence : pas plus de 150 euros de loyer mensuel, assure le maire de Vierzon, Nicolas Sansu : " Ca prend bien puisqu'on devrait avoir en septembre, quatre ou cinq boutiques qui ouvriront rue Joffre. Cette action devrait coûter environ 30.000 euros par an à la ville. On a donc sollicité des subventions, au Fisac (fonds d'intervention pour les services l'artisanat et le commerce). Mais c'est la limite de l'exercice, on a adressé cette demande en avril, on aura peut-être une réponse à la rentrée et un versement peut-être en décembre. On espère que Coeur de ville rendra ce financement prioritaire."

Catherine Ferrier, préfète du Cher et Nicolas Sansu, maire de Vierzon. © Radio France - Michel Benoit

Ces actions Coeur de ville émargent sur des crédits de droit commun, mais le fait de les lister, vise à les rendre prioritaires, même si ce n'est pas toujours facile, reconnait la préfète du Cher, Catherine Ferrier. L'éclairage public doit aussi être revu en centre ville et le maire Nicolas Sansu espère accueillir une partie de la biennale d'architecture d'Orléans, un programme à 140.000 euros. Il faut trouver un financement pour le mois d'octobre... il y a moins d'urgence pour les autres actions qui s'étaleront sur cinq ans. L'un des plus gros chantiers est la requalification du bâtiment B3 (l'ancienne usine société française), un programme à 10 millions d'euros.