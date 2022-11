Vierzon : quatre médecins devraient bientôt arriver grâce à un dispositif novateur

Le député du Cher Nicolas Sansu veut faire venir de nouveaux médecins à Vierzon, et cette fois-ci son idée c'est de faire appel à des médecins formés à l'étranger mais qui pourront exercer comme médecin traitant, dès leur arrivée. Cela risque d'en faire tousser certains, mais, pour Nicolas Sansu, on a déjà trop attendu en France. Il faut adopter des mesures à effet immédiat pour résorber les déserts médicaux. Le député communiste compte même déposer une proposition de loi pour peser sur le gouvernement.

ⓘ Publicité

Actuellement ces Praticiens attachés à diplôme hors Union Européenne (Padhue), peuvent travailler à l'hôpital, y compris aux urgences mais doivent attendre au moins deux ans avant d'exercer en toute autonomie en médecine de ville, le temps de les évaluer pour qu'ils obtiennent une autorisation d'installation par le conseil de l'ordre.

Nicolas Sansu voudrait donc leur permettre de s'installer tout de suite en médecine de ville, tout en sachant que ces médecins étrangers auront en quelque sorte comme tuteurs des médecins du centre hospitalier de Vierzon. "On se dit que si on est capable de recevoir quelqu'un à l'hôpital en urgence vitale, on peut sans difficulté faire une ordonnance pour quelqu'un qui a du diabète ou pour un enfant qui souffre d'une otite. Et donc ces médecins que nous allons accueillir auront une carte professionnelle et pourront prendre des patients comme médecin traitant. 20 % des habitants n'ont plus de médecin traitant, il faut des solutions rapides et efficaces."

Nicolas Sansu, député du Cher et ancien maire communiste de Vierzon © Radio France - Michel Benoit

Des discussions avancées avec l'ARS

Ces médecins seront employés par une structure adossée à l'hôpital de Vierzon et auront en quelque sorte comme " tuteurs " des médecins. du centre hospitalier. L'Agence régionale de santé a donné son accord, affirme le député de Vierzon, mais pas le conseil de l'ordre qui valide au final la compétence des médecins et leur donne l'autorisation d'installation. Le combat sera aussi parlementaire, grâce à un groupe trans-partisan, des députés de tout bords, qui compte bien déposer une proposition de loi dans les prochaines semaines : "83 % du territoire est considéré en désert médical" poursuit Nicolas Sansu. "Ce n'est plus possible et ça, c'est une des solutions. on veut également instaurer un conventionnement sélectif. C'est à dire qu'on n'autoriserait plus l'installation dans les zones convenablement dotées sauf pour remplacer un médecin qui partirait en retraite."

Cette proposition de loi n'a que peu de chance d'être retenue par le gouvernement qui ne veut pas passer en force sur la liberté d'installation des médecins. Pas de quoi décourager Nicolas Sansu qui interviendra cette semaine au congrés des maires pour promouvoir sa solution et accélérer le lobbying.