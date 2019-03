Vierzon : syndicats et médecins confiants sur l'avenir de l'hôpital

Vierzon, France

Les syndicats du centre hospitalier de Vierzon organisent ce mercredi soir une réunion publique pour informer les habitants sur l'évolution du projet médical, qui doit à nouveau être soumis à l'Agence Régionale de Santé. La communauté médicale et les syndicats se disent persuadés de pouvoir garder tous les services de l'hôpital (y compris le bloc opératoire et donc la maternité), d'autant que les choses évoluent favorablement avec l'arrivée de cinq médecins dernièrement : " On a recruté un orthopédiste, indique le docteur Agbodjan, coordinateur du projet médical, un gynéco-obstétricien, dont l'épouse est échographiste en obstétrique, un médecin en médecine et un gériatre. Cela fait cinq médecins. Un recrutement médical, c'est toujours un bon signe parce que c'est un espoir pour que l'activité reprenne. Surtout, on envoie un signal positif pour faire venir d'autres médecins qui hésiteraient à postuler après la mobilisation importante de l'an dernier pour sauver les services."

Les syndicats de l'hôpital de Vierzon avaient mené une grève de plus de cinq mois l'an dernier. © Radio France - Michel Benoit

Des élément importants susceptibles de rassurer la population alors qu'il n'y a plus de directeur à temps plein à l'hôpital, et qu'on attend toujours une mise sous tutelle financière de l'établissement. Pendant ce temps, la communauté médicale travaille toujours sur un troisième projet médical (les deux premiers ont été repoussés par l'agence régionale de santé). D'ailleurs syndicats et médecins sont sur la même longueur d'ondes : ils réclament toujours le maintien de tous les services existants : " Si toutefois une réflexion, je dis bien une réflexion pouvait être abordée sur une modification du bloc opératoire, nous syndicats, on demanderait immédiatement un audit sur la capacité de prise en charge de nos patients au niveau de Bourges. Ce qui à ce jour, n'est pas possible." explique. Maryvonne Roux, représentante Force Ouvrière de l'intersyndicale. Un bloc opératoire qu'il faut moderniser. Cela exige des sommes importantes, alors que court toujours une dette de plus de 10 millions d'euros et que l'assemblée nationale examine dans le cadre de la loi santé, l'évolution de la carte hospitalière. L'hôpital de Vierzon n'a pas encore gagné le combat. Réunion publique à 19H00, salle Madeleine Sologne à Vierzon.