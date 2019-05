Vierzon : " Tout est possible" pour Philippe Croizon

Vierzon, France

Une grande soirée du handicap qui se veut positive puisque le mot d'ordre de Philippe Croizon, c'est " tout est possible ! " Encore faut-il y mettre souvent de la bonne volonté ! Les organisateurs se sont heurtés à un problème de taille : l'accès à l'auditorium du centre des congrès de Vierzon pour les fauteuils roulants : c'est possible, mais de façon très limitée : " Cet auditorium est très bien fait, mais il a une limite, il ne peut accueillir que neuf fauteuils roulants, explique Jean-Pierre Marcel, responsable de la commission handicap au Rotary Club 5 rivières de Vierzon. Il était évidemment hors de question de faire cette soirée qui leur est dédiée sans qu'ils puissent y accéder. On a donc mis en place une régie et quatre caméras. Ainsi, depuis les salons annexes, les personnes en fauteuil roulant pourront suivre tout ce qu'il se passe dans l'auditorium mais aussi intervenir pour poser des questions aux invités. On pourra accueillir environ 120 personnes en fauteuil roulant."

Jacques Fleury, vice président du conseil départemental du Cher, Daphnée et Jean-Pierre Marcel du rotary club Vierzon 5 rivières © Radio France - Michel Benoit

Après la conférence de Philippe Croizon, une table ronde est prévue avec les témoignages de cinq personnes en situation de handicap. Parmi les participants, Daphnée, 27 ans. Cette berruyère vit en fauteuil roulant depuis 6 ans, suite à un accident de la route. La vie de Daphnée a basculé un jour d'hiver : sa voiture a glissé sur une plaque de verglas : " C'est l'accident bête, la faute à pas de chance " commente aujourd'hui la jeune femme qui reconnait être positive de nature. Ses proches l'ont beaucoup soutenue aussi. Elle a enduré cinq semaines d'hôpital et vingt-cinq mois de rééducation. Aujourd'hui, Daphnée est blogueuse voyage. Elle a créé le site 1parenthese2vies. 1.300 personnes la suivent sur internet : " C'est un blog sur le voyage et le handicap, tant en France qu'à l'étranger, et j'ai réussi à allier trois de mes passions : la communication, le voyage et l'écriture." Daphnée anime aussi des conférences. Pas question pour elle, de baisser les bras même si les embûches sont nombreuses quand on est handicapé : " Comme j'ai appris à me déplacer à Bourges en fauteuil, ça ne me parait pas difficile. Mais c'est parce que je connais les rues facilement accessibles. Quand je vais à l'étranger ou dans une autre ville en France, c'est plus compliqué. En France, on est un pays qui aime l'histoire, donc qui aime les gros pavés en centre ville. Donc ce n'est pas toujours évident, c'est vrai !"

Daphnée a créé un petit personnage fétiche qui le quitte jamais : Hope (comme espoir en anglais) © Radio France - Michel Benoit

Un discours qui se veut cependant positif, comme celui de Philippe Croizon : " Quand on se retrouve devant un mur, on se retrouve devant un mur mais ne jamais partir du principe que ça ne va pas être possible. Maintenant, évidemment il y aura toujours des complications, une marche, un escalier, des gens pas toujours sympas, et les jours où ça va pas, on dit que ça ira mieux demain !" Une belle force de caractère qui n'est cependant pas donnée à tout le monde !