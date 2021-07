Vierzon : un "e-camping-car " contre la fracture numérique

Une fois par semaine, deux agents se rendent ainsi dans une douzaine de communes, de Genouilly à Vouzeron, les plus petites comptant à peine 250 habitants... Un investissement de 60.000 euros pris en charge presque intégralement par la banque des territoires. Un moyen de toucher un public victime de la fracture numérique confirme Emilie, l'un des deux agents d'accueil : " Le fait qu'on soit en itinérance permet d'aller vraiment à la rencontre des habitants qui ne peuvent pas se déplacer dans les grandes villes. Cela leur facilite vraiment la vie et les démarches. Ils nous ont sous la main lorsqu'ils viennent faire leur marché et n'hésitent pas à nous poser des questions ou à prendre rv. On fait beaucoup de demandes de pièces d'identité, de cartes grises. On crée aussi des comptes pour Ameli, on s'occupe des pensions de réversion. "

Dans le camping car équipé, Yoann va s'occuper du renouvellement de la carte d'identité de l'épouse de ce retraité, sur la place de Vignoux sur Barangeon © Radio France - Michel Benoit

Patrick a pris rv à Neuvy sur Barangeon pour un besoin très précis : " J'ai besoin de renouveler ma carte d'identité. Je l'ai déjà fait pour des passeports mais c'était compliqué chez moi pour refaire la carte d'identité de mon épouse. Je n'y arrivais pas." Il faudra tout de même une demi-heure à Yoann, l'un des deux agents pour aboutir dans les démarches de Patrick. Jean-Pierre, un autre retraité est venu simplement se renseigner : " J'ai des difficultés d'une manière générale pour mes démarches administratives à fortiori sur internet. Je n'ose pas me lancer seul dans la création de mon compte Ameli. Pour les impôts, c'est bon, j'ai tout noté depuis l'année dernière."

Le e-camping-car stationne une fois par semaine dans une douzaine de communes du Vierzonnais, comme ici à Vignoux sur Barangeon. © Radio France - Michel Benoit

Il y a pourtant une maison France Service, pas très loin, à six km à Mehun sur Yèvre mais c'est encore trop loin pour beaucoup d'habitants estime le maire de Vignoux sur Barangeon, Philippe Bulteau : " Il y a beaucoup de personnes âgées sur Vignoux sur Barangeon qui préfèrent faire leur démarche sur place. D'ailleurs, quand elles ont un souci, certaines viennent d'abord nous voir en mairie pour qu'on les aide. Mais nos agents municipaux sont déjà débordées, notamment depuis qu'on doit gérer l'agence postale et c'est parfois un peu compliqué." Les agents de la mairie devraient donc être moins sollicités... un second bus France Service est prévu dans le Sancerrois, très bientôt.