Vierzon : une lotion pour préserver la peau irritée par le gel hydro-alcoolique

Certaines professions doivent se désinfecter très souvent les mains contre le Covid et ce n'est parfois pas sans dégâts sur la peau. Sweetmom, c'est le nom de cette lotion, pourrait donc vous être utile. Elle est désormais en vente sur internet (et bientôt en magasins) en petits flacons de 50 ml à glisser dans la poche. Cette lotion est à appliquer juste après vous être désinfecté les mains avec le gel hydroalcoolique. Elle est parfumée à la vanille de Madagascar dont est originaire Mialy et en partie réalisée à partir de graines de Tamarin, un arbre de là-bas.

Une lotion qui protège et nourrit la peau

Mialy est docteure en biotechnologie, elle travaille depuis trois ans sur les polymères végétaux. L'action de cette lotion, selon elle, va bien au delà d'une simple crème qui se contente d'éviter le dessèchement de la peau, "cette lotion reforme la barrière hydrolipidique de la peau " explique Mialy Randriantsoa. "Elle permet de protéger les mains et de nourrir la peau. Elle va donc bien au delà de la protection d'une simple crème ou huile qui se contentent de retarder le dessèchement de la peau."

Sept ingrédients d'origine naturelle

Les infirmières, les aides-soignantes, tout le corps médical et même enseignant, grands consommateurs de gel hydroalcoolique pourraient donc être intéressés par ce produit très naturel, mis au point grâce aux appareils de Génialis à Henrichemont, "dans cette lotion, on n'utilise pas de tensioactifs. On a donc moins d'ingrédients, seulement sept, tous d'origine naturelle. Ils ne sont pas controversés dans le monde de la cosmétique. La lotion a d'ailleurs été validée par des toxicologues français. Contrairement aux crèmes pour les mains, elle ne colle pas, n'a pas de toucher gras et sèche rapidement. Les mains peuvent taper tout de suite sur un clavier ou un médecin pourra faire tout de suite une piqûre par exemple." La prochaine étape serait d'incorporer directement cette lotion dans le gel hydroalcoolique pour en atténuer les effets négatifs. Mialy espère convaincre des fabricants.