Vierzon : une nouvelle école formera bientôt des ingénieurs informatiques

Vierzon, France

Algosup recrutera à Bac + 2 et proposera une formation de développeur informatique sur 3 ans, reconnue par l'état. Ce projet, on le doit à un ingénieur informatique de St-Florent sur Cher. Franck Jeannin a créé plusieurs sociétés, aux Etats-Unis, en Angleterre et en France (Datanuage). Il monte cette école car on manque cruellement de développeurs informatiques, et cette pénurie va encore s'amplifier selon lui : " Aujourd'hui, il y a du logiciel dans tous les produits du quotidien, et on forme pas plus de développeurs qu'auparavant. Il y a donc une grosse pénurie en développeurs informatiques et à mon sens, l'écart va encore se creuser si on ne réagit pas tout de suite. On leur apprendra des fondamentaux en informatique, pour qu'ils aient les bases. Par ailleurs, on va leur donner les clefs pour apprendre et continuer à se mettre à jour tout au long de leur carrière. En 3eme année, ils travailleront sur des projets que nous aurons commandés des entreprises. Cela a deux avantages : ils seront dans le réel, et cela amènera une partie du financement de l'école pour réduire le coût de la formation. Nos intervenants viendront notamment des Etats-Unis, ça coûte cher et il faut que les prix restent raisonnables pour les étudiants."

Franck Jeannin espère ouvrir l'école Algosup à Vierzon en septembre 2020 © Radio France - Michel Benoit

Algosup ne formera pas des spécialistes, mais des programeurs généralistes capables de définir la meilleure réponse au problème à résoudre. Franck Jeannin y tient beaucoup : " C'est très important de former des généralistes parce qu'on a trop formé de spécialistes, et trop vite. C'est à dire que lorsque vous ne maîtrisez qu'une seule technologie, vous avez l'impression que c'est la solution à tous les problèmes que vous rencontrez. Les clients, ils n'attendent pas cela. Ils veulent quelqu'un qui analyse le problème et qui trouvera la solution la plus adaptée. Pour cela, il faut maîtriser une palette technique assez large. Donc on va former des gens qui auront une compétence complète sur toute la chaîne du traitement de l'information. _Du serveur, au mobile, au web_, etc... et au niveau des professeurs, on va faire venir des gens dont le métier est de développer du logiciel. Donc ils viendront de chez Google, de chez Microsoft, etc. Ils viendront quelques jours à Vierzon pour enseigner une technique particulière et ils repartiront. Ils resteront disponibles à distance quand les élèves auront des questions." Les cours se feront intégralement en Anglais. Comptez 7.000 euros/ an (deux banques seront partenaires d'Algosup pour financer ces études).