Vierzonnais : SOS Tech a démarré son tour du Cher

Depuis lundi, le bus SOS Tech et ses animateurs (diplômés de Sciences Po, ESSEC, école d’ingénieur) sillonnent le département pour tenir des animations pour les habitants en lien avec le numérique : aide à la rédaction de CV et candidatures en ligne, démarches administratives, découverte des métiers du numérique et initiation au code, création de site web… mais aussi quelques activités ludiques avec des casques de réalité virtuelle, des projections de films suivies de débats. Des plus jeunes aux seniors, SOS Tech propose des activités pour tous types de public. En France, 14 millions de personnes souffrent de la fracture numérique. C'est pour lutter contre ce fléau qu'Arthur Pinault a créé SOS Tech (sur ce lien sa tribune publiée dans Marianne).

Les seniors peuvent également participer aux ateliers organisés par SOS Tech - Raphaël Ruegger

Un gros temps fort est prévu samedi à Vierzon dans le Lokal 16_30 (50 avenue de la République) ainsi qu’à Neuvy-sur-Barangeon le dimanche matin sur le marché.

Jeudi : Mehun-sur-Yèvre le matin ; Foecy l'après-midi

Vendredi : Cerbois le matin ; Saint-Hilaire-de-Gondilly le soir

Samedi : place Aristide Briand à Vierzon le matin ; Lokal 16h30 à Vierzon l'après-midi

Dimanche : Neuvy-sur-Barangeon le matin