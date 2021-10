Vieux-Boucau : la surveillance prolongée sur la plage pendant les vacances de la Toussaint

La plage centrale de Vieux-Boucau est surveillée tous les jours pendant les vacances de la Toussaint. Et c'est une première. Sept sauveteurs civils sont mobilisés de 12h30 à 18h30, au moins jusqu'à vendredi inclus. L'objectif du maire de la commune : prolonger la saison.

Vieux-Boucau a un air d'été. Des centaines de touristes, d'habitants et de voisins ont profité des derniers rayons de soleil (et de chaleur) sur la plage centrale de cette commune landaise en ce premier dimanche des vacances de la Toussaint (23 octobre au 7 novembre) . A côté des surfeurs, certains se sont baignés sur cette plage surveillée. "C'est la première fois que nous élargissons la surveillance, hors saison, pour les vacances d'automne" se réjouit Pierre Froustey, le maire de Vieux-Boucau. Cette décision a été prise à la dernière minute. Une manière de répondre à la forte fréquentation de ce début d'automne et pour le maire, d'encourager le tourisme.

Prolonger la saison

La plage était déjà surveillée mais seulement le week-end depuis fin septembre. Une surveillance prolongée qui coûte 30 000 € à la commune depuis septembre.

Depuis lundi, six à sept maîtres-nageurs sauveteurs sont mobilisés de 12h30 à 18h30, au moins jusqu'à vendredi inclus "pour minimiser le risque de noyade" et "pour prolonger la sécurité de tous". Au début du mois de septembre, la préfecture de la Nouvelle-Aquitaine avait même dû lancer une alerte aux baïnes, ces courants particulièrement violents.

La décision de prolonger la surveillance le week-end du 30 et 31 sera prise mercredi, en fonction des prévisions météo et des conditions d'océan. Et celle de surveiller la baignade la semaine suivante sera prise vendredi, selon les mêmes critères.