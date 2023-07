Vigilance feux de forêts : trois massifs du Vaucluse interdits d'accès ce lundi

Toute la journée du lundi 31 juillet, il est interdit de se rendre dans les massifs de la Vallée du Rhône, du Petit Luberon et des Monts de Vaucluse. Décision préfectorale en raison du risque d'incendie de forêt jugé "très sévère". Seuls les sites bénéficiant d'une dérogation sont accessibles, et les groupes accompagnés par un professionnel ayant suivi un parcours de formation spécifique, peuvent accéder aux massifs. La réalisation de travaux est seulement autorisée le matin, de 5 heures à 13 heures. La Préfecture de Vaucluse qui rappelle par ailleurs que si l'accès aux autres massifs est autorisé dans le département, il convient de respecter certaines règles. Il est notamment interdit de fumer, de faire du feu en forêt et de circuler sur les pistes DFCI, réservées aux secours. En cas d'incendie, contactez le 112 ou le 18.

