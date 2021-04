Vigilance jaune aux orages dans les Alpes-Maritimes ce dimanche

Météo France a placé le département des Alpes-Maritimes en vigilance jaune aux orages et avalanches à partir de 14 heures sur plusieurs secteurs et notamment ceux touchés par la tempête Alex en octobre dernier.

Les Alpes-Maritimes dont les secteurs des vallées de la Tinée, de la Vésubie et de la Roya sont placés en vigilance jaune aux orages et avalanches par Météo France. La vigilance a démarré ce dimanche 18 avril 14 heures et se terminera lundi 19 avril à 16 heures.