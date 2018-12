Vigilance orange neige et verglas : des ralentissements sur les routes de l'Orne et du Calvados

Météo France a placé huit départements en vigilance orange neige et verglas, dont le Calvados et l'Orne. Les routes sont effectivement glissantes ce samedi matin.

Normandie, France

Prudence si vous êtes au volant ce samedi 15 décembre 2018. Les routes et les trottoirs sont glissants. La vigilance neige et verglas s'applique à l'Orne et au Calvados toute la matinée. Les ralentissements sont nombreux sur des petites routes des deux départements mais aussi sur l'A88 entre Falaise et Argentan, en direction du Mans. Sur l'A84 en direction de Rennes, le trafic est ralenti à hauteur de Villers-Bocage.

#VigilanceOrange ⚠️Pluies verglaçantes : la perturbation pluvieuse se décale vers l'Est/Sud-Est du département : Pays d'Auge/Orbec/Livarot. Le secteur de Falaise reste à éviter. ➡️Prudence si vous devez prendre la route. https://t.co/ccE5ZCyG7x — Préfet du Calvados (@Prefet14) December 15, 2018