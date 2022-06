Vigilance rouge canicule : "tout le monde est une personne à risque" avertit la préfète de la Gironde

Pour la première fois de son histoire, la Gironde a été placée en vigilance rouge canicule par Météo France, ce vendredi après-midi. On devrait dépasser les 40°C samedi, ce qui a conduit la préfète de la Gironde Fabienne Buccio a prendre des mesures, qu'elle détaille sur France Bleu Gironde.

"Un épisode particulièrement précoce et intense". Voilà comment la préfète de la Gironde, Fabienne Buccio qualifie la vague de chaleur qui s'abat sur la Gironde ce vendredi. Le département, comme 11 autres en France métropolitaine est placé en vigilance rouge à la canicule. La préfète de la Gironde avait ensuite immédiatement annoncé l'interdiction de toute manifestation publique en extérieur ou dans des locaux non climatisés à compter de ce vendredi 14 heures, jusqu'à la fin de l'épisode caniculaire. Les cours ne sont pas obligatoires ce vendredi pour les collégiens et lycéens.

Revoir l'interview de Fabienne Buccio

"Tout le monde est une personne à risque : de la personne qui fait son jogging jusqu'aux personnes âgées, les tous jeunes enfants, les personnes sans-domicile...", reprend la préfète, invitée de France Bleu Gironde ce vendredi 17 juin. "S'il y avait encore des gens sceptiques, je crois qu'on a vraiment la preuve du changement de notre climat", selon Fabienne Buccio. Elle ne manifeste cependant _"pas de crainte particulière"sur un éventuel débordement de l'hôpital. "J'ai travaillé avec les soignants, notamment l'ARS. On a mis en place un certains nombre de dispositifs qui doivent nous permettre de répondre aux situations". _

De nombreuses manifestations publiques sont donc interdites, mais pas les évènements privés, les mariages notamment. "Mais il faut que les gens soient responsables, que ça se fasse dans des lieux aérés, réfléchis, qu'il y ait de l'eau à disposition", conseille Fabienne Buccio. Du côté des entreprises, "des contrôles ont été effectués pour qu'il y ait bien un lieu climatisé et rafraîchi à côté des chantiers en plein air. On conseille aux entreprises qui travaillent à l'extérieur de ne pas avoir de chantier vendredi après-midi et samedi. Il y a une caisse des intempéries qui dédommage les entreprises", ajoute-t-elle.