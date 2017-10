Vigilance sécheresse dans la Loire : la préfecture interdit de laver sa voiture à domicile

Même en plein mois d'octobre, le département de la Loire est victime de la sécheresse. La préfecture appelle à la vigilance quant à la consommation d'eau, et interdit aux particuliers de laver leur voiture chez eux. Le lavage en station service consomme beaucoup moins de litres d'eau.

L'automne est maintenant bien entamé mais on profite encore de belles journées ensoleillées.C'est agréable bien sûr, sauf que le département manque d'eau ! La préfecture de la Loire a relancé la vigilance sécheresse. Tout le monde doit faire attention à sa consommation d'eau : interdiction d'arroser sa pelouse, mais aussi de laver sa voiture à domicile ! Il faut impérativement se rendre dans une station service.

Avec un lavage à haute pression, on utilise seulement 50 à 60 litres d'eau

Si vous pensez que vous allez attendre des heures car elles sont prises d'assaut, pas de panique ! La plupart de ceux qui les utilisent ne sont pas au courant des restrictions imposées par le département, ce sont plutôt des habitués, comme Mouloude : "J'habite en appartement, alors je ne peux pas laver ma voiture chez moi, je viens souvent ici." Ici, c'est le lavage auto de Terrenoire, équipé d'un système à haute pression. C'est le plus économe en eau : avec ce système, on utilise seulement entre 50 et 60 litres d'eau pour laver sa voiture.

Luis lave sa voiture à la station service du Clapier. Il n'est pas étonné d'apprendre qu'il y a de nouveaux des restrictions : "Il n'y a presque pas plu pendant trois ou quatre mois ! Il n'y a plus d'eau dans les sources." Même s'il est autorisé à laver sa voiture en station service, il regrette presque : "Je ne savais pas, mais si je l'avais su je n'aurais pas lavé. Sans eau il n'y a rien ... c'est dommage, je n'aurais pas dû." La station du Clapier n'est équipée que d'un système à rouleau, qui consomme entre 100 et 300 litres d'eau par lavage. Cela peut paraître très élevé par rapport au système de haute pression, mais c'est déjà beaucoup moins qu'un lavage à domicile, pour lequel on utilise jusqu'à 500 litres d'eau.