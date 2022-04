Des milliers de photos de soldats australiens venus se battre lors de la Grande Guerre ont été découvertes dans le grenier de la maison Thuillier en 2011. Propriété de la commune de Vignacourt depuis 2012, l'état de l'édifice inquiète et certaines voix demandent sa réhabilitation.

Vignacourt :"on ne peut pas orienter le budget que sur la maison Thuillier" selon le maire Stéphane Ducrotoy

C'est l'un des symboles du passage des Australiens et Néo-Zélandais dans la Somme lors de la Première Guerre Mondiale. La ferme des Thuillier à Vignacourt. En 2011, plusieurs milliers de photos, prises par les propriétaires, sont découvertes dans le grenier de la maison des Thuillier. Plus de 10 ans après, la maison, en ruine, menace de s'effondrer.

"Il faut faire quelque chose, on est d'accord. Il faut essayer de la sauver, on est d'accord", explique Valérie Vasseur, la directrice du centre d'interprétation ouvert en 2018 dans les dépendances de la ferme Thuillier. C'est ici que sont exposées les photos découvertes dans la maison. "Elle est devenue dangereuse. La cave menace de s'effondrer. Les façades ne sont en bon état, la cheminée aussi", poursuit-elle, d'autant plus "qu'il n'y a rien eu au sujet de la maison dans le projet de musée. Projet que l'on a réalisé. Ce n'est pas parce qu'on l'aurait mal gérée", dit-elle encore.

Un an après la découverte de ces photos d'époque, la commune de Vignacourt devient propriétaire du domaine des Thuillier. Un diagnostic est réalisé. Bilan : "il n'est pas raisonnable de réhabiliter la maison car les coûts seraient trop élevés. Environ 800.000 euros", se souvient Valérie Vasseur.

"On ne peut pas orienter le budget de la commune que sur la maison Thuillier", ajoute Stéphane Ducrotoy, le maire de Vignacourt. "Il y a d'autres priorités comme faire des travaux au niveau de la cantine scolaire où plus de 200 enfants mangent tous les jours. Il y a aussi la médiathèque municipale", dit encore l'élu. Pour alerter sur la situation, la mairie a évoqué l'idée d'en faire un gîte, des chambres d'hôtes voir de la démolir. "Mais rien n'a été budgétisé", continue Stéphane Ducrotoy.

"On a déjà commencé à se rapprocher d'associations pour le bâti ancien. Pourquoi pas faire des travaux par séquences sur les quatre années qu'il reste de mandat. Pour ne pas laisser cette maison Thuillier à l'abandon", termine Stéphane Ducrotoy.