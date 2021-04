Villa Valmer à Marseille : la mairie pointe "l'incompétence et une forme de malhonnêteté" du promoteur

Le mal est fait mais la municipalité ne veut pas en rester là. Au lendemain de la démolition d'une partie de l'arrière de la Villa Valmer à Marseille, Mathilde Chaboche, l'adjointe en charge de l'urbanisme et du développement harmonieux de la Ville annonce que la saisie de la justice ce qui va permettre également d'acter la poursuite ou non du chantier. La ville pointe évidemment du doigt le promoteur Pierre Mozziconacci, qui a pris la décision de détruire les deux terrasses qui devaient rester en place dans le plan de chantier.

Ce qu'il a fait est fortement illégal. Nous lui avons rappelé qu'il n'était pas chez lui et que quand on a un bail emphytéotique on est locataire, rien de plus - Mathilde Chaboche

Selon le promoteur la partie démolie menaçait de tomber. En commençant à détruire le bâtiment annexe et le conducteur de la tractopelle a expliqué qu'en avançant les murs de l'autre dépendance se fissuraient et menaçaient de s'effondrer. Une explication qui a du mal à passer auprès de l'élue :"J'ai du mal à faire la part entre l'incompétence et peut-être une forme de malhonnêteté, il appartiendra à la justice d'en juger".

Comment réparer les dégâts ?

Pour l'instant aucune décision n'a été prise concernant les dégâts et sur ce point l'élue reste aussi très lucide : c'est toujours très délicat lorsqu'il s'agit de monuments historiques. Elle s'accorde d'ailleurs du temps pour réfléchir.

Démolir et remonter à l'identique ça marche quand on est à Euro Disney, ça marche quand on fait du "ripolinage" mais ça ne marche pas quand on entend réellement préserver le patrimoine. La bâtiment il est démoli. J'ai l'impression hier c'est que la pelleteuse a été envoyée, je dirais comme si on était au milieu de n'importe quel champ de patates

Le promoteur va t-il rester en place ? Poursuivre le chantier après cette catastrophe ? "La confiance est très fortement abîmée, assure Mathilde Chaboche, pour la reconstruire il va falloir qu'on sente qu'on a en face de nous quelqu'un qui a compris où il était. Un chantier patrimoniale de cette ampleur ça se gère de façon extrêmement minutieuse.