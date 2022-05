Village de l'Europe à Dijon : Comment expliquer un projet européen aux enfants ?

Des dizaines de stands installés ce jeudi sur la place François Rude à Dijon, en Côte d'Or, pour le village de l'Europe, manifestation qui entre dans le cadre du printemps de l'Europe organisé par la ville. Et parmi ces stands, celui consacré à "Response", un projet européen de rénovation énergétique de plusieurs bâtiments du quartier Fontaine d'Ouche.

Une animation qui permet de faire découvrir cette action aux Dijonnais mais surtout aux principaux concernés, les jeunes habitants du quartier. Mais pas simple de rendre compréhensible un projet complexe, européen, et dont les effets ne sont pas encore pleinement visibles.

D'ici 2025, une école sera rénovée dans le quartier et aura une consommation d'énergie réduite, des panneaux solaires en ombrières couvriront un parking, et d'autres panneaux seront par exemple installés sur le toit d'un immeuble. Voilà pour la partie concrète. Mais dans les faits, le projet sert également de pilote pour d'autres villes européennes. "Sur le papier c'est très compliqué à comprendre, explique Suzie Besset du service écologie urbaine de la métropole de Dijon, il y a beaucoup de volets et d'axes de travail, il faut choisir son angle de travail en fonction du public." Mission pédagogie, donc, pour toucher sa cible et faire adhérer au projet.

Pédagogie et ateliers

Sous les tonnelles du stand, les équipes de la ville et la métropole ont donc décidé d'installer une grande maquette du quartier avec les futurs installations énergétique. "Sur la maquette, ils reconnaissent directement l'école. Ils habitent dans le bâtiment. Le premier échange que l'on a avec eux, c'est d'essayer de se repérer sur la carte" commente Suzie Besset, avant d'aborder les travaux, l'intérêt énergétique et écologique pour terminer avec le lien européen. Une explication qui diffère selon l'âge des élèves, "avec les petits, on explique que c'est un projet européen sans forcément s'attarder dessus. A partir de la cinquième, on essaie de parler des notions de partenariats locaux et des partenaires européens, nationaux ou internationaux".

L'Europe, c'est aussi un thème de travail d'Adèle Caurier, enseignante à l'école "Colette" : "Je leur explique que ce projet là existe en partie grâce à l'Europe", lors de cours consacrés notamment à l'Union Européenne, "après c'est toujours difficile de comprendre ce que fait exactement l'Europe dans notre quotidien" concède l'enseignante. Un des ses élèves, Fayel, a en tout cas bien retenu la leçon du jour : "si tous les pays européens font comme nous, ça aiderait la planète".