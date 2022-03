Village préféré des Français : c'est le dernier jour pour voter Levroux dans l'Indre !

On est fier d'être Berrichon ! Et c'est le moment de le montrer. Le public a jusqu'à ce mardi soir pour voter parmi les 14 communes sélectionnées pour "Le Village préféré des Français", émission diffusée chaque année sur France 3. Un an après le sacre de Sancerre dans le Cher, c'est la commune de Levroux, dans l'Indre, qui pourrait permettre au Berry de conserver ce titre prestigieux.

La Porte de Champagne, la Collégiale Saint Sylvain ou encore la cité du cuir et du parchemin ! Levroux ne manque pas de charme, de patrimoine et de monuments historiques. Voilà pourquoi la commune peut devenir le village préféré des Français.