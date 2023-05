Village préféré des Français : on a cherché Stéphane Bern sur le marché de Lassay-les-Châteaux

La ville de Lassay-les-Châteaux, dans le Nord-Mayenne, est en course pour devenir le village préféré des Français, l'émission présentée par Stéphane Bern sur France 3. La commune représentera les Pays-de-la-Loire le 29 juin prochain et avant l'émission, les équipes de France Télévision ont tourné un reportage sur place pendant deux jours, ces mardi 2 et mercredi 3 mai. Alors une question se pose : l'animateur phare était-il là pour le tournage ? On est parti à sa recherche sur le marché de la commune.

"J'aurais bien voulu discuter avec lui"

"Non je ne l'ai pas vu", répond un premier producteur qu'on interroge, "il doit être caché", ajoute une habitante qui vient à notre rencontre. "Parce qu'il doit venir ?" relance le producteur qui n'était pas vraiment au courant, "il en était question oui mais bon", continue l'habitante, "j'aurais bien voulu discuter avec lui parce que je l'apprécie et il fait de très belles émissions". Dommage pour cette dame qui aurait bien pris aussi une photo avec lui.

Sabrina, productrice d'olives sur le marché de Lassay-les-Châteaux. © Radio France - Alexandre Frémont

"On aurait pu lui proposer des olives"

Sur le stand juste à côté, Sabrina, une productrice d'olives, n'a pas vu l'animateur non plus. "On s'y attendait à le voir quand même, on s'était préparé mais on ne l'a pas vu", soupire-t-elle, "on aurait pu lui proposer des olives, même les collègues du marché ont envoyé des messages en disant que les caméras arrivaient, qu'il fallait sortir le costume". On continue notre tour et on croise Éric et Michelle, producteurs de bœuf, agneau et veau à Lassay-les-Châteaux, qui n'ont pas croisé l'animateur non plus. Mauvais signe ? "Non je ne pense pas", répondent-ils, "après, s'il est là c'est bien, s'il n'est pas là ce n'est pas grave non plus, ça ne va pas changer foncièrement notre vie". Ils nous conseillent d'aller demander à Stanislas, producteur de fromages à Chantrigné, près de Lassay-les-Châteaux. On va donc le rencontrer.

Michelle et Eric, producteurs de boeuf, veau et agneau à Lassay-les-Châteaux, n'ont pas aperçu l'animateur. © Radio France - Clément Bourdon

Malheureusement, Stanislas n'a pas aperçu Stéphane Bern. "J'ai bien vu les caméras passer, rapidement, mais je n'ai pas vu Stéphane", regrette-t-il. La rumeur veut que si l'animateur n'est pas présent sur le tournage, le village ne termine pas dans le Top 3 du classement dans l'émission. "Ah mais ça non, qui vous a dit ça ?" demande le producteur, "c'est sûr que Lassay-les-Châteaux sera dans le Top 3". Pour certains commerçants et habitants, les cameras ne se sont pas arrêtées assez pour leur parler et avoir leur ressenti sur la commune.

Finalement, personne n'a aperçu Stéphane Bern dans les rues de la commune, alors mauvaise nouvelle ou pas pour le classement de la commune, il faudra attendre le 29 juin prochain, le jour de la diffusion de l'émission sur France 3.