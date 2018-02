Audincourt, France

83 % des français souhaitent vieillir à la maison, contre 3 % seulement en maison de retraite. La raison est en partie budgétaire, mais pas seulement. Les anciens souhaitent rester au cœur de la ville et du village. Cependant, vieillir à la maison suppose un logement adapté, avec éventuellement du service pour assurer le quotidien. Ce qui n’est pas toujours le cas à la maison.

Déjà 40 demandes pour 20 places. On s'y bouscule.

La solution, c'est donc la résidence séniors avec services, à mi-chemin entre la maison et l’EHPAD. Ces propositions de résidences adaptées fleurissent dans le secteur privé comme dans le public. Et elles font un tabac. Le programme VillaGénération construit par Néolia à Audincourt en plein cœur de futur "éco-quartier de la Piscine" est en le dernier exemple en date. Un ensemble de 20 pavillons locatifs dédiés aux seniors dont la première planche (car il s‘agit d’une construction bois) a été vissée cette semaine. Une maison commune permettra aux résidents de venir échanger autour d'une hôtesse mise à disposition par le CCASS d'Audincourt. Livraison de ce programme : à l'été 2019.

Audincourt est la deuxième opération Villagénération construite par Néolia en Franche Comté après Noidans les Vesoul. Et ça marche. Sans même avoir communiqué sur ce programme, Néolia a déjà engrangé 40 demandes pour 20 logements proposés.

Comment décrocher un bail et à quel prix ?

Deux questions se posent aux seniors qui pourraient être intéressés par cette formule de la résidence avec service. C’est comment décrocher un bail et à quel prix ? Ces résidences émanent principalement de groupes privés : "âge et vie", "domytis", "villa médicis" qui surfent sur cette attente des anciens. Avec un millier de logements aujourd'hui, dans le Doubs, c'est encore bien peu. A quel prix ? Certains loyers approchent la coût d'une prise en charge en EHPAD. "Le montant du loyer est vrai souci pour nos aînés qui bénéficient d'une petite pension. Et ils sont nombreux dans le Doubs", explique Thierry Chauville, le directeur de l'autonomie au département du Doubs. D’où l’intérêt des programmes portés par des bailleurs sociaux comme Néolia qui sont accessibles sous plafond de ressources. A VillaGénération Audincourt, le T2 sera proposé autour des 500€ mensuel et le T3 à 590€, incluant le coût de l'hôtesse. Si le loyer est modéré, les places sont chères, puisque déjà prises d'assaut.